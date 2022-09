Corini torna su Palermo-Reggina: “dopo l’1-0 abbiamo fatto meglio sia in difesa che in attacco”

8 Settembre 2022 17:48

Nella conferenza pre Palermo-Genoa, Eugenio Corini torna a parlare del match del Granillo

Nella conferenza che precede Palermo-Genoa, l’allenatore rosanero Eugenio Corini è tornato a parlare del match perso in casa della Reggina per 3-0. “Della partita di Reggio Calabria brucerei i primi venti minuti – ha ammesso – non per il gol dell’1-0, ma perché la squadra non ha saputo leggere l’avversario”.

Poi, però, “nella seconda parte del primo tempo abbiamo fatto meglio: abbiamo consolidato il possesso e attaccato bene, anche con un miglior controllo difensivo nelle loro ripartenze. Poi se prendi il gol del 3-0 da rimessa laterale e con l’uomo in più, diventa difficile. Se avessimo controllato quelle situazioni, sono sicuro che sarebbe andata diversamente”.