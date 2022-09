Corbelli scrive a Meloni: “mai più modello cinese, Green Pass, obblighi. E istituisca commissione Covid”

29 Settembre 2022 11:51

Corbelli (Diritti Civili) ricorda alla Meloni “la tragedia delle morti improvvise e delle gravi reazioni avverse, le sue promesse sul Covid” e le chiede adesso “di mantenerle e onorarle, di istituire subito una task force per dare assistenza alle persone danneggiate e di non nominare Ministro della Salute né tele virologi, né qualche politico/a talebano, ma una persona, un professionista competente e di buon senso

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, ricorda, come riporta oggi La Verità, a Giorgia Meloni “la tragedia delle morti improvvise e delle gravi reazioni avverse(che continua purtroppo, in modo sempre più drammatico, con , ogni giorno, nuovi tragici casi), le sue promesse sul Covid e le chiede adesso di mantenerle e onorarle, di istituire subito, come sarà Premier, una task force, con un team di specialisti e un numero verde, per dare assistenza alle persone danneggiate dal siero (che non sanno come e dove potersi curare, anche a loro spese, e che Draghi e Speranza hanno completamente abbandonato) e di non nominare Ministro della Salute né tele virologi, né qualche politico/a talebano(come, ad esempio, quel nome orrendo di una esponente di un partito, che si è sempre ferocemente accanita contro chi aveva scelto di non farsi iniettare un siero sperimentale, per una comprensibile paura o per giustificati motivi di salute) ma una persona, un professionista competente e di buon senso”.

“Alla Meloni chiedo – dice ancora Corbelli – di fare subito, tra i primi atti del suo Governo, quello che, volutamente e colpevolmente, hanno omesso di fare Draghi e Speranza e i loro tecnici ed esperti: occuparsi della catastrofe dei decessi fulminei (adolescenti, giovani, persone adulte, tutte sane e vaccinate, che continuano, a decine, anche in questi ultimi giorni, a collassare dappertutto senza alcuna spiegazione!) per cercare di prevenirla e fermarla, ascoltare e aiutare le persone colpite dai gravi effetti collaterali. Alla nuova Premier rispettosamente, e con fiducia, rammento quello che ha promesso: una Commissione d’inchiesta sul Covid, mai più i ‘metodi cinesi‘ del Governo Draghi e del ministro Speranza, niente obblighi, restrizioni e green pass, ma una gestione attenta e responsabile della pandemia. Bisogna voltare pagina sulla gestione del Covid, affrontando subito la drammatica emergenza delle morti inspiegabili e sospette e dando ascolto e aiuto a chi si è visto la salute e vita rovinate dopo l’inoculazione di un siero sperimentale”.

“Sono convinto – prosegue – che la leader di Fratelli d’Italia il suo grande successo in tutto il Paese lo deve anche (e, forse, soprattutto) a questo suo impegno preciso sulla pandemia e, in particolare, alla grande campagna de La Verità, che da due anni denuncia, ogni giorno, con coraggio e onestà, tutti gli abusi, le storture e le ingiustizie dell’Esecutivo uscente contro milioni di italiani, inermi e pacifici. Quello di domenica è stato infatti, a mio avviso, anche una sorta di referendum sulla pandemia e sulle misure liberticide e repressive adottate da Draghi e Speranza e sostenute da tutti i partiti di governo, che, non a caso, domenica sono stati tutti (chi più, chi meno) puniti dagli elettori, almeno da gran parte di quelli (delusi e arrabbiati) che sono andati a votare, che dovendo scegliere tra le tante liste antisistema (che non sono, purtroppo, riuscite a fare fronte unico come avevo, sin dall’inizio, suggerito di fare) e un partito (l’unico di opposizione vera e destinato, secondo i sondaggi, a vincere le elezioni) hanno preferito non disperdere il loro voto e concentrare la loro preferenza su Fratelli d’Italia. E’ quel popolo al quale in questi due anni hanno dato voce solo La Verità e pochissimi altri media (come ha fatto, a livello locale, anche questa testata on line dello Stretto). Questo popolo oggi si aspetta che la Meloni affronti subito la drammatica emergenza delle morti improvvise e non dimentichi le sue promesse, di cancellazione di tutte le misure repressive sul tema Covid, fatte, anche, in campagna elettorale . Il mio convincimento, motivato e fondato, ribadisco, è che Giorgia Meloni ha vinto le elezioni soprattutto per queste sue promesse e sono, per questo, fiducioso che le onorerà”, chiude Corbelli.