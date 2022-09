17 Settembre 2022 16:44

Domenica 18 settembre, alle ore 18:00, presso il PalaPulerà di Giovino, si giocherà la seconda giornata di Coppa Calabria fra Basket Academy Catanzaro e Vis Reggio Calabria

Tutto pronto al PalaPulerà di Giovino per la seconda giornata di Coppa Calabria di basket.

Appuntamento domani, domenica 18 settembre, alle ore 18:00, per la sfida che vede contrapposte la Basket Academy Catanzaro e la Vis Reggio Calabria. Un test importante per entrambe le squadre in vista dell’inizio della stagione regolare.