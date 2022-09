Il Consorzio Olio di Calabria IGP continua a spopolare nelle fiere di tutta Italia

13 Settembre 2022 13:33

Grande successo per il Consorzio Olio di Calabria IGP al Sana di Bologna e a Roma Baccalà

Ancora un’esperienza di successo per il Consorzio Olio di Calabria IGP che nel corso del weekend ha partecipato a ben due fiere nella collettiva della Regione Calabria. Ottimi riscontri, quindi, sia dal Sana di Bologna che dal Roma Baccalà, tenutisi contemporaneamente dall’8 all’11 settembre, ai quali non poteva mancare la presenza del Consorzio e quindi dell’olio come vero protagonista dei due eventi.

“Con le contemporanee partecipazioni al Sana Bologna, Roma Baccalà e Peperoncino Festival di Diamante – ha dichiarato il presidente, Massimino Magliocchi – il Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio Calabria IGP riafferma la propria presenza in eventi dal respiro internazionale e ribadisce il proprio impegno alla diffusione della giusta informazione sulle qualità dell’Olio di Calabria IGP. Nelle prossime settimane – ha concluso il presidente del Consorzio – sono previste nuove iniziative per raggiungere gli obiettivi prefissati e far conoscere il nostro pregiatissimo olio nei più svariati palcoscenici nazionali e internazionali”. La presenza a Bologna, poi, dell’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo ha valorizzato il lavoro dei tanti imprenditori calabresi, facendo visita anche allo stand del Consorzio apprezzandone i prodotti ed il l’impegno nella tutela dell’oro verde di Calabria.