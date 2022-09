Conpait cresce: arriva l’adesione dell’associazione Pasticcerie Lariane

Si è costituita martedì 27 settembre 2020 presso Lariofiere ad Erba l’Associazione “Pasticcerie Lariane”, conferente a Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani). Numerosi i pasticceri delle province di Como e Lecco conferiti in viale Resegone ad Erba, testimonianza della sentita volontà di fare quadrato attorno alle problematiche e alle necessità delle attività artigianali di pasticceria della nostra zona. Cuore dell’associazione è il decano della Pasticceria Pierpaolo Magni che ha radunato attorno a sé con entusiasmo e passione il seguente Consiglio Direttivo:

Presidente Pierpaolo Magni

Vice Presidenti: Paolo Verga – Pasticceria Fuin- per Como

Emanuele Valsecchi – Arte e Sapori- per Lecco

Marco Delle Marchette – MDM- Valmadrera

Francesco Luraschi – Dolciamo- Como

Pietro e Nicolò Borghetti – Zenzero e Cannella-

Lucilla Binda – Pasticceria Cis- Albavilla

Mauro Bravi – I Bravi- Appiano Gentile

Mansueto Cesana – Cesana Food Innovation-

Giuseppe Colombo – Pasticceria Sartori- Erba

Il felice convivio è stato onorato dalla presenza del Presidente Nazionale Angelo Musolino, che si è congratulato per la tenace volontà di fondare l’associazione. Fra le prime iniziative della neonata associazione, l’organizzazione di giornate di formazione sui capisaldi della pasticceria: cioccolato e lievitati. Un occhio di riguardo, tiene a precisare il presidente Magni, lo vogliamo riservare alle relazioni con le scuole di formazione professionale, da cui proverranno le nuove generazioni che entreranno nei nostri laboratori. Particolare attenzione si porrà sulla figura moderna del pasticcere, non più solo artigiano, ma imprenditore a tutto tondo, in una realtà economica e sociale che presenta molte difficoltà. L’unione fa la forza e fa il bene della pasticceria è il motto che ci accomuna, in tutta Italia con il Conpait e da oggi anche nelle province di Como e Lecco.