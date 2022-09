Crotone, si aggravano le condizioni di Davide Ferrerio: le parole del cardinale Zuppi

10 Settembre 2022 10:38

Fu aggredito con calci e pugni, ridotto in fin di vita durante la vacanza in Calabria: non fanno ben sperare le condizioni del giovane bolognese Davide Ferrerio

E’ ancora in fin di vita e si aggravano le condizioni di Davide Ferrerio, ragazzo 20enne di Bologna inizialmente ricoverato all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro e poi trasferito a Bologna, dopo essere stato aggredito nella sera d’agosto con calci e pugni. La Calabria pulita non lo dimentica e continua a pregare per lui ancora di più dopo le parole del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana. In occasione della celebrazione della festa della Natività di Maria a Firenze rivolta al ragazzo bolognese, Zuppi ha fornito alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, che però non fanno ben sperare.

Davide Ferrerio, riferisce il cardinale, è ancora in condizioni gravissime: “la situazione all’ospedale di Bologna è peggiorata – ha detto Zuppi riferendosi alle condizioni di salute del giovane finito in coma farmacologico e trasportato dall’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro al Policlinico di Sant’Orsola – . Rivolgo un pensiero a lui e a tutti coloro che sono nella fragilità affinché possano trovare guarigione, che nessuno sia lasciato solo nella sua debolezza. Lo affidiamo a Maria”.