Carl Brave in Calabria, tutto pronto per il concerto del cantante: ingresso libero | INFO

9 Settembre 2022 12:40

Domani sera, 10 settembre, l’unico concerto in Calabria di Carl Brav, al “Settembre Rendese”

E’ tutto pronto a Rende (Cs) per il Concerto di domani sera di Carl Brave con la sua super band, uno degli eventi più attesi della 57° edizione del “Settembre Rendese”, organizzato dal Comune di Rende con la direzione artistica di Alfredo De Luca e la collaborazione di Fatti di Musica. L’evento, unico in Calabria, è previsto per le ore 21:00 nella maestosa Via Rossini, capace di contenere migliaia di persone, e sarà ad ingresso libero. A lavoro da settimane, la macchina organizzativa ha scelto per questa edizione eventi indirizzati in modo particolare al pubblico giovanile, tra i più attesi e di maggior successo dell’anno.

Carl Brave, pseudonimo di Carlo Luigi Coraggio (nato a Roma il 23 settembre del 1989), è uno dei protagonisti della nuova ondata rap che dalla Capitale sta invadendo tutto il Paese. Un artista originale, i cui brani fondono rap, pop e cantautorato, in un mix di successo. Trasteverino verace, si fa le ossa nelle crew locali, formando il proprio stile grazie ad un mix di rap, pop e cantautorato. Muove i primi passi giovanissimo con la Molto Peggio Crew e poi con la 126 Crew. Qui conosce Federico Bertollini, in arte Franco126, con il quale intraprenderà una fruttuosa collaborazione musicale. Il 2018 è l’anno della svolta per i due rapper romani che, pur restando ottimi amici, decidono di intraprendere percorsi artistici diversi. L’esordio di Carl Brave come solista è affidato all’album Notti Brave, il cui titolo gioca ironicamente col proprio nome d’arte.

Notti brave è un album denso di esperienze e sentimenti che racconta un artista difficile da etichettare, ricco di collaborazioni, da Coez a Emis Killa, passando per Gemitaiz, Frah Quintale e Giorgio Poi. A pochi mesi dall’uscita dell’album, arriva Notti Brave After, un lavoro di 7 tracce arricchito dalla collaborazione con Max Gazzè in “Posso”, che va direttamente al numero 1 della classifica dei dischi più venduti. Nel 2020 esce il nuovo album intitolato Coraggio, un disco ricco di sfaccettature che segna un traguardo importante, oltre che per i dischi d’oro di alcuni suoi brani, anche perché rappresenta uno dei simboli della rivoluzione musicale che sta interessando la produzione italiana e di cui Carl Brave è sicuramente tra i protagonisti. Numerose le hit pubblicate negli ultimi tre anni, insieme all’ Ep Sotto Cassa, da Spigoli” feat. Tha Supreme e Mara Sattei, che ottiene il doppio Platino, a Makumba e Hula-Hoope con Noemi, fino a Cristo di Rio con Max Gazzè. A Rende, si prevede l’arrivo di migliaia di giovani da tutta la Calabria.

Tra gli eventi musicali più attesi di questa edizione del Settembre Rendese ci sono quelli di Marina Rei il 12 nel Centro Storico, con il cantautore spagnolo Dani J il 14 in Piazza Matteotti e il concerto di Miss Keta, tra le mattatrici dell’estate, il 15 settembre in Piazza Kennedy. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Ogni informazione sul festival è reperibile alla pagina facebook ufficiale del Settembre Rendese (https://www.facebook.com/settembrerendese).