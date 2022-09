Reggio Calabria, nel mese di ottobre riprendono i concerti organizzati dall’Università della Terza Età

29 Settembre 2022 22:10

Nel mese di ottobre riprendono i concerti organizzati dall’Università della Terza Età di Reggio Calbria

“Cari amici, dopo la perdurante pausa imposta da situazioni sociosanitarie di carattere nazionale si è ritenuto di convocare l’Assemblea degli iscritti martedì 20 settembre per potere riprendere le correnti attività. Era un dovuto atto formale ma è divenuto un felice incontro tra amici, convinti che non bisogna fermarsi ma continuare a vivere l’esperienza socio-culturale espressa dall’UNITRE di Reggio Calabria“. È quanto si legge in un comunicato stampa a firma del dottor Salvatore Modica, presidente dell’UNITRE di Reggio Calabria.

“Si è convenuto, stimolati dall’entusiasmo dei presenti, di iniziare con le esibizioni del coro, da tanti ritenuto il fiore all’occhiello della Associazione, e proseguire le attività culturali e ricreative, integrati dai concerti proposti dal Conservatorio di musica di Reggio Calabria. – prosegue il dottor Modica – Le attività di aggregazione (danza, yoga) e l’educazione motoria accompagnano gli incontri di interesse formativo che si ritiene utile raggruppare per area (diritto, letteratura, salute, scienze umane), tenendo conto dei suggerimenti degli iscritti direttamente coinvolti. La musica con i concerti proposti dal Conservatorio e da Agimus impegneranno tutto l’anno accademico secondo un calendario programmato che sarà comunicato in breve. I concerti che si svolgeranno nel mese di ottobre: martedì 11 – giovedì 13 – venerdì 14 – mercoledì 22 – giovedì 27 – lunedì 31 alle ore 18,30. La segreteria sarà aperta tutti i giorni dalle 17,00 alle 19,00“.