Buon compleanno, German Denis! Il Tanque compie gli anni: gli auguri di tanti ex Reggina | FOTO

10 Settembre 2022 12:30

Oggi, 10 settembre, è il compleanno di German Denis. L’ex attaccante della Reggina, amatissimo sullo Stretto, compie 41 anni. Da ricordare, un anno fa, la maxi festa a Reggio Calabria per i suoi 40, cifra tonda. Amore a prima vista, tra il Tanque e la piazza amaranto. Arrivato nell’agosto del 2019, ha trascinato a suon di gol in B la squadra amaranto, andando a segno anche nelle due stagioni cadette successive.

Questa estate, in bilico la sua permanenza, a seguito della scadenza di contratto. Alla fine, la nuova proprietà ha deciso di non proseguire con l’argentino, né in campo e né con un ruolo interno in società. Inutile nascondere come Denis non abbia preso benissimo, almeno inizialmente, la scelta, con qualche Instagram Story che aveva fatto discutere, dividendo un po’ i tifosi. Poi però ha lasciato un messaggio toccante, sempre sui social, a fine luglio. Al momento, da quanto si vede proprio sui suoi canali Instagram, il giocatore si trova ancora a Reggio Calabria, a dimostrazione di quanto sia rimasto legato alla città. Per il suo compleanno, diversi ex calciatori amaranto e compagni gli hanno fatto gli auguri: da Carmona (insieme all’Atalanta) ai grandi amici Liotti, Montalto e Bianchi, passando per Sarao e Plizzari. A corredo dell’articolo le Instagram Stories con gli auguri dei compagni.