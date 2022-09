Commisso contro Spalletti: “inaccettabile! Su di lui tanti articoli, ma quando mi hanno chiamato mafioso…”

6 Settembre 2022 17:37

Rocco Commisso, il solito fiume in piena: l’imprenditore calabrese, Presidente della Fiorentina, ha tenuto una lunghissima conferenza stampa per parlare di diversi argomenti

Il solito Rocco Commisso. L’imprenditore di origini calabresi, trapiantato in America e tornato in Italia da qualche anno per acquisire la Fiorentina, ha tenuto una lunghissima conferenza stampa per parlare a giornalisti e tifosi, non mandandole a dire. Diversi gli argomenti affrontati, tra cui il commento all’episodio che ha visto Spalletti andare a muso duro con un tifoso nel corso di Fiorentina-Napoli della scorsa settimana: “quello che ha fatto Spalletti non è accettabile, lo schiaffo fantomatico io non l’ho visto e non mi è piaciuto”, ha detto. “Sul caso Spalletti ci sono stati articoli su articoli, sui cori razzisti pure, ma quando mi hanno chiamato mafioso nessuno ha aperto bocca. Questo mi ha fatto male e me lo ricorderò per sempre”, ha aggiunto.

“Se si può fare qualcosa? Serve leadership, quando sono arrivato e mi hanno offerto la sciarpa con scritto ‘Juve merda‘ a me non è piaciuta. Poi ci sono stati vari episodi che ho sempre condannato, razzismo ma anche razzismo di italiani verso altri italiani, come quelli del Sud. Io devo pagare 15mila euro per tutto questo, per i cori eccetera. Facciamo i bravi, io sto sempre zitto e durante le partite certe cose me le tengo dentro. Firenze e i tifosi non meritano questo”.

Dalla difesa ai fiorentini per quanto riguarda certi argomenti, alla difesa sua contro una parte di piazza e di stampa che lo ha criticato in passato. E Commisso snocciola numeri: “quanti soldi ha messo Rocco negli ultimi tre anni? Leggo cose che non sono vere, esattamente sono 387 milioni includendo la fine del Viola Park. Il problema negli ultimi 6-7 mesi è che l’euro è andato giù. Io ho portato dollari dall’America, convertendoli quando l’euro era alto. Questo vuol dire che di 387 milioni, in dollari praticamente sono stati portati oltre 440 milioni. E c’è qualche americano che ha messo 400 milioni in Italia? Soldi suoi? Eppure devo ricevere critiche: io, l’allenatore e i giocatori… Perché così sapete fare a Firenze, parlare troppo e fare poco. Questo fa male a tutta la nostra società”.