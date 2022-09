Come sta la Regina Elisabetta? Allarme per le condizioni della sovrana: le ultime

8 Settembre 2022 16:59

Tutti e 4 i figli sono già a Balmoral, come riportano i media: prima è arrivato Carlo con Camilla, poi anche Anna, Andrea ed Edoardo. Si è visto anche il Principe William ed è in viaggio pure Harry con Megan

La Regina Elisabetta si è aggravata. E’ allarme nel Regno Unito per le condizioni della sovrana 96enne, annunciate da Buckingham Palace. “In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica”, si legge nella nota di palazzo. La corte precisa che Sua Maestà resta “a riposo a Balmoral” e che i suoi familiari più stretti sono stati informati. Tutti e 4 i figli sono già a Balmoral, come riportano i media: prima è arrivato Carlo con Camilla, poi anche Anna, Andrea ed Edoardo. Si è visto anche il Principe William ed è in viaggio pure Harry con Megan. Kate Middleton – fa sapere Kensington Palace – è invece rimasta a Windsor con i tre bambini – i principi George, Charlotte e Louis – che oggi hanno cominciato il nuovo anno scolastico

La Regina, mostratasi in pubblico in piedi ma fragile due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno, era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale. Ora le sue condizioni sembrano essere precipitate e a Buckingham Palace è stata interrotta la consueta cerimonia del cambio della guardia. Lo indica un cartello davanti al palazzo reale a Londra che recita: “Niente cambio della guardia oggi”, come testimonia un’immagine diffusa dai media britannici. Allo stesso modo, anche la Bbc ha interrotto la programmazione del suo primo canale per trasmettere continui aggiornamenti sulla sovrana, mentre il neo premier Liz Truss ha diffuso una nota sulla questione: “l’intero Paese è profondamente preoccupato per le notizie giunte da Buckingham Palace. I mie pensieri e i pensieri di tutto il popolo del Regno Unito sono per sua Maestà la Regina e per la sua famiglia in questo momento”.