Scuole a Palmi, si rinnova la figura del “nonno vigile”: come fare la domanda e tutte le info

7 Settembre 2022 14:56

Il servizio ha l’obiettivo principale di presidiare e sorvegliare le zone in prossimità degli edifici scolastici, in particolare delle scuole primarie presenti sul territorio palmese

Anche per l’anno scolastico 2022/2023, il Comune di Palmi ha rinnovato l’avviso per il servizio volontario del “Nonno vigile”. Sul sito internet è disponibile, infatti, l’avviso pubblico per raccogliere le adesioni dei nonni e le nonne interessate a partecipare. Oltre all’età, non inferiore ai 50 anni, l’avviso contiene tutti i requisiti necessari per la partecipazione. Altre informazioni potranno essere richieste al corpo di Polizia Locale, al numero 0966/21380. Il servizio è finalizzato a “presidiare e sorvegliare le zone in prossimità degli edifici scolastici, in particolare delle scuole primarie presenti sul territorio palmese”. Inoltre, “è volto a garantire non solo percorsi pedonali più sicuri per la città, ma anche una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale delle persone direttamente coinvolte consentendogli di continuare a rivestire un ruolo sociale importante all’interno della propria comunità, di promuovere un invecchiamento attivo ed in buona salute, rendendoli partecipi dello sviluppo della società nel suo complesso in coerenza con il principio di “cittadinanza attiva” (riportato sulla Costituzione Italiana, ndr)“.

“In questi anni i nonni e le nonne hanno svolto un lavoro straordinario, aiutando i bambini ed entrando nel loro cuore, un’attività per la quale i ringraziamenti non saranno mai abbastanza. Speriamo di avere anche quest’anno tante adesioni per poter garantire un servizio essenziale per i nostri bimbi. Il testo completo dell’avviso e tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito internet del comune di Palmi”, si legge nella nota. Le domande potranno essere presentate entro le ore 13:00 del 13/09/2022 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Palmi, con sede in P.zza Municipio, utilizzando il modulo allegato all’articolo riportante la seguente dicitura “Domanda di partecipazione al servizio NONNO VIGILE”.