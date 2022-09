Cittadella-Reggina, i convocati di Gorini: fuori in quattro, rientrano in due

16 Settembre 2022 11:23

I convocati del tecnico del Cittadella Gorini per il match di domani pomeriggio in casa della Reggina

Il tecnico del Cittadella Gorini ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il match di domani in casa della Reggina. Rientrano Del Fabro e Asencio dopo la squalifica di sette giorni fa, ma restano ai box Danzi e Mastrantonio non ancora al meglio, Embalo per un affaticamento muscolare e Ciriello. Di seguito la lista dei 23.

PORTIERI

36 KASTRATI Elhan

77 MANIERO Luca

1 MANFRIN Filippo

DIFENSORI

2 PERTICONE Romano

3 FELICIOLI Gian Filippo

5 DEL FABRO Dario

6 VISENTIN Santiago

15 FRARE Domenico

17 DONNARUMMA Daniele

18 MATTIOLI Alessandro

84 CASSANDRO Tommaso

CENTROCAMPISTI

8 MAZZOCCO Davide

16 VITA Alessio

20 CARRIERO Giuseppe

23 BRANCA Simone

26 PAVAN Nicola

ATTACCANTI

9 TOUNKARA Mamadou

10 ANTONUCCI Mirko

11 BERETTA Giacomo

30 LORES VARELA Ignacio

90 ASENCIO Raul

92 BALDINI Enrico

99 MAGRASSI Andrea