Reggio Calabria, l’analisi del Circolo Culturale “L’Agorà” sulle “Ingerenze degli USA in Politica estera” | VIDEO

Le ingerenze degli Stati Uniti in politica estera hanno compreso azioni sia esplicite sia segrete volte a modificare, sostituire o preservare governi stranieri. Gli Stati Uniti hanno eseguito almeno 81 interventi noti, tra espliciti o sotto copertura, in politica internazionale durante il periodo 1946-2000. Successivamente alla seconda guerra mondiale, il governo degli Stati Uniti ha organizzato operazioni per favorire cambi di regime, nel contesto della guerra fredda, per contendersi l’influenza e la leadership a livello globale con l’Unione Sovietica

Si è svolta venerdì 16 settembre la conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “Ingerenze degli USA in politica estera”. Gli Stati Uniti sono presenti quasi ovunque: non c’è angolo del globo dove non abbiano interessi e nel quale non cerchino di fare sentire la loro influenza. Le radici di questa “prassi” risalgono alla Dottrina Monroe del 1823. Questa dottrina fu presentata nel suo messaggio al Congresso del 2 dicembre 1823: in essa Monroe proclamò che le Americhe dovevano essere libere da future colonizzazioni europee, così come dovevano essere e libere dall’interferenza europea negli affari delle nazioni sovrane.

“L’America agli americani” è il motto che sintetizza perfettamente la Dottrina Monroe, una strategia di politica internazionale e un’ideologia enunciata dal presidente statunitense James Monroe nel 1823 in un discorso al Congresso sullo stato dell’Unione. In origine aveva scopi difensivi, perché mirava a evitare che gli europei colonizzassero dei territori americani indipendenti, ma dalla fine dell’Ottocento è diventata lo strumento per giustificare gli interventi militari degli Stati Uniti nei Paesi dell’America Latina. Gli Stati Uniti dall’enunciazione della Dottrina Monroe nel 1823 in poi hanno interferito più di ogni altro Paese al mondo nelle dinamiche interne di molti stati americani, africani, asiatici ed europei: campagne di disinformazione, pressioni sul piano economico, finanziamenti occulti a beneficio di associazioni, partiti o singoli esponenti politici graditi a Washington.

Ma chi era costui? James Monroe (Monroe Hall, 28 aprile 1758 – New York, 4 luglio 1831) è stato un politico e militare statunitense. È stato presidente degli Stati Uniti dal 1817 al 1825. La presidenza di James Monroe ebbe inizio il 4 marzo del 1817 con la cerimonia d’insediamento e terminò il 4 marzo del 1825. Esponente del Partito Democratico-Repubblicano, Monroe assunse l’incarico di quinto presidente degli Stati Uniti d’America dopo aver vinto le elezioni presidenziali del 1816 con un margine di vittoria schiacciante sull’esponente del Partito Federalista Rufus King. In politica estera il presidente e il suo segretario di Stato Adams acquisirono la Florida orientale dall’impero spagnolo a seguito del trattato Adams-Onís, realizzando un obiettivo a lungo termine già perseguito dai suoi predecessori. Ottenuto dopo la prima delle guerre seminole, il trattato consolidò anche il controllo statunitense sulla Florida occidentale, stabilì il confine occidentale degli Stati Uniti d’America e incluse la cessione delle rivendicazioni spagnole sull’Oregon Country. L’amministrazione Monroe raggiunse anche due trattati con l’impero britannico, segnando così un progressivo riavvicinamento tra i due paesi all’indomani della guerra anglo-americana del 1812. Il trattato Rush-Bagot smilitarizzò il confine con il Nord America Britannico, mentre il trattato del 1818 concluse alcune dispute relative ai confini e previde un insediamento congiunto nell’Oregon Country.

Il presidente mostrò profonda simpatia per i movimenti rivoluzionari in America Latina e si oppose ad ogni influenza europea sulla regione; nel 1823 enunciò la dottrina Monroe che sosteneva che gli Stati Uniti sarebbero rimasti neutrali negli affari del Vecchio Continente, ma non avrebbero consentito nuove colonizzazioni dell’America del Sud da parte delle potenze europee, successivamente ribaltata. Le linee programmatiche della dottrina Monroe stabilivano che USA non avrebbero tollerato per l’avvenire alcun tentativo delle potenze europee di fondare colonie nel continente americano; che eventuali ingerenze dei governi europei negli affari interni delle nazioni americane sarebbero state considerate dagli USA come una minaccia alla loro sicurezza e alla pace; che a sua volta Washington si sarebbe astenuta dall’intervenire nelle questioni politiche e nei conflitti europei. Di fatto, erano state poste le premesse per affermare l’egemonia statunitense sull’intero continente. Ignorata per circa un ventennio, alla dottrina di M. si richiamò il presidente J.K. Polk nel 1845, contro gli intrighi diplomatici orditi da Francia e Gran Bretagna per impedire l’annessione agli USA del Texas, e nel 1848, per prevenire la costituzione di un protettorato britannico sullo Yucatan. Solo alla fine della guerra di Secessione Washington poté farla valere contro la Spagna, che aveva cercato di riprendersi la Repubblica dominicana (1861-65), e contro Napoleone III che aveva sostenuto (1864-67) l’impresa messicana di Massimiliano d’Asburgo. Da allora alla dottrina venne data un’interpretazione sempre più estensiva.

Grazie al cosiddetto corollario Roosevelt (1904), la dottrina di M. si trasformò, da diffida rivolta alle potenze europee, in teorizzazione dell’intervento statunitense nell’emisfero occidentale, giustificandone così la politica imperialistica. Il corollario stabiliva che, in caso di violazione degli obblighi internazionali da parte di uno Stato americano (specie in materia di debiti con l’estero), sarebbe spettato agli USA esercitare un potere di polizia internazionale. Abbandonata nel suo aspetto isolazionista con l’ingresso nel primo conflitto mondiale, la dottrina M. riprese vigore quando il Senato statunitense non ratificò l’adesione al patto della Società delle Nazioni (1920). L’avvento alla presidenza del democratico F.D. Roosevelt portò poi alla «politica del buon vicinato». Dopo la Seconda guerra mondiale, pur in assenza di richiami espliciti da parte di Washington, alla dottrina di Monroe, intesa in senso lato, sono stati ricondotti alcuni aspetti della politica degli USA in America Centrale e Latina (interventi militari in diversi periodi cronologici).

Nel corso della conversazione "Ingerenze degli USA in politica estera" , organizzata dal Circolo Culturale "L'Agorà", vi è stata una lettura degli accadimenti che percorrono un arco di tempo che va dal 1846 (guerra messicana-americana" alle recenti vicende di geopolitica, analizzate da Gianni Aiello (ricercatore e presidente pro-tempore del sodalizio organizzatore). Le ingerenze degli Stati Uniti in politica estera hanno compreso azioni sia esplicite sia segrete volte a modificare, sostituire o preservare governi stranieri. Gli Stati Uniti hanno eseguito almeno 81 interventi noti, tra espliciti o sotto copertura, in politica internazionale durante il periodo 1946-2000. Successivamente alla seconda guerra mondiale, il governo degli Stati Uniti ha organizzato operazioni per favorire cambi di regime, nel contesto della guerra fredda, per contendersi l'influenza e la leadership a livello globale con l'Unione Sovietica.

Operazioni significative comprendono il colpo di Stato iraniano del 1953 (operazione Ajax) orchestrato da Stati Uniti e Regno Unito, l’invasione della baia dei Porcidel 1961 contro Cuba, il favoreggiamento del genocidio indonesiano e il sostegno alla “guerra sporca” argentina, oltre all’area tradizionale delle operazioni degli Stati Uniti, quali l’America centrale e i Caraibi. Inoltre, gli Stati Uniti hanno interferito nelle elezioni nazionali di molti paesi, tra cui il Giappone negli anni ’50 e ’60 per mantenere al potere il Partito Liberal Democratico di centro-destra utilizzando fondi segreti, nelle Filippine organizzando la campagna per la presidenza di Ramón Magsaysay nel 1953, in Libano per aiutare i partiti cristiani nelle elezioni del 1957 usando finanziamenti segreti, in Italia per favorire la Democrazia Cristiana in funzione anticomunista durante le elezioni politiche del 1948. La Penisola italiana venne interessata da tali propositi in altre occasioni. Verso la fine della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti nel 1945 ratificarono la Carta delle Nazioni Unite, la quale vincolava legalmente il governo degli Stati Uniti alle disposizioni della carta, compreso l’articolo 2 (paragrafo 4), che proibisce la minaccia o l’uso della forza nelle relazioni internazionali, tranne in circostanze molto limitate, pertanto qualsiasi rivendicazione legale avanzata per giustificare il cambio di regime da parte di una potenza straniera comporta un onere particolarmente pesante.

Nel 1949 lo spionaggio americano in Europa dell’Est aveva subito una trasformazione diventando una vera e propria rete, diretta da Reinhard Gehlen, già a capo dello spionaggio militare nazista sul Fronte Orientale. Tale rete era soltanto uno dei frutti di quell’alleanza tra nazisti e americani che portò in breve tempo all’arruolamento di molti dei peggiori criminali di guerra e che estese poi le proprie operazioni in America Latina e in molte altre regioni del mondo. Queste operazioni includevano anche un “esercito segreto” sotto gli auspici Usa-nazisti, che provvedeva a fornire agenti e forniture militari agli eserciti che erano stati istituiti da Hitler e che ancora, fino all’inizio degli anni ‘50, operavano all’interno dell’Unione Sovietica e dell’Europa Orientale. La minaccia del movimento comunista internazionale rendeva accettabile qualsiasi pratica di lotta politica, ma anche quando il pericolo rosso non era in vista, la protezione degli interessi statunitensi giustificava persino l’opzione estrema. Nel 1953 un colpo di stato organizzato dai servizi segreti britannici e statunitensi destituì il premier iraniano Mohammed Mossadeq, democraticamente eletto ma sgradito a Washington e Londra per aver deciso la nazionalizzazione della compagnia petrolifera Anglo-Iranian Oil Company, che garantiva alla Gran Bretagna guadagni cospicui a scapito delle finanze iraniane.

L'anno successivo, in Guatemala, la CIA di Allen Dulles organizzò un colpo di stato con cui venne deposto il presidente Jacobo Arbenz, anch'egli democraticamente eletto. Purtroppo il presidente Arbenz aveva requisito terre incolte guatemalteche alla United Fruit Company (con indennizzo da calcolare sulla base del valore fiscale dichiarato dalla proprietà), multinazionale statunitense il cui potere economico condizionava da anni la politica interna guatemalteca. Venti anni dopo sarà il Cile di Salvador Allende a sperimentare la capacità di ingerenza della CIA: malgrado i finanziamenti di Langley ai suoi oppositori, Allende era stato regolarmente eletto nel 1970, ma era rimasto nel mirino di Washington. Nel 1973 un colpo di stato organizzato dai servizi segreti statunitensi sostituì Allende (che nel drammatico scontro perse la vita) con il più affidabile generale Augusto Pinochet.