Reggio Calabria, Circolo Culturale “L’Agorà”: la conversazione con la ricercatrice storica Elena Pierotti | VIDEO

12 Settembre 2022 16:38

La ricercatrice storica Elena Pierotti, gradita ospite nella conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”: analizzato il saggio dello storico francese François Furet

La ricercatrice Elena Pierotti ha scritto un articolo nel 2012 pubblicato sul sito www.storico.org che recensiva a quasi venti anni di distanza dalla pubblicazione del saggio di François Furet l’opera. Voleva essere una rilettura alla luce delle vicende del periodo. Dopo dieci anni la ricercatrice ripropone il medesimo articolo che paradossalmente appare, alla luce degli avvenimenti ucraini, ancora del tutto attuale. L’analisi comprende alcuni dei concetti chiave che lo storico francese, uscito dall’esperienza comunista ed abbracciato il liberalismo, non in modo acritico, ha sviluppato e che ne hanno fatto uno dei più lucidi osservatori della realtà politica del XX secolo.

Innanzi tutto la distinzione tra Classe borghese e Popolo borghese, che distingue profondamente la realtà americana da quella europea. L’Europa ha conosciuto diversi regimi totalitari nel XX secolo perché mai ha sviluppato un popolo borghese. Più elitario dunque il modo di definire e concretizzare il sistema liberista. Democrazie meno solide nell’Europa continentale rispetto al mondo anglosassone. Altro concetto chiave presentato la non esportabilità della democrazia. Perché in taluni casi il sistema parlamentare democratico può apparire ancor più pericoloso di un sistema che ne è privo. La democrazia si serve di Idee e non di slogan immutabili nel tempo. Chi non forgia idee, e l’Europa secondo Furet non lo sta facendo nella sua epoca, va contro la stessa democrazia che per sua natura ha bisogno di rinnovarsi e di allargare i suoi orizzonti economici ma soprattutto politici. Senza una sovranità monetaria degli Stati, affidandosi solo al liberismo, le democrazie, che sono sistemi fragili, per Furet rischiano di soffocare la democrazia medesima. Poche righe per tracciare un percorso della ricercatrice dai banchi universitari alla presente condizione politica europea.

François Furet nel 1949 si iscrive al Partito Comunista Francese come molti altri storici di chiara fama a quell’epoca. Tuttavia abbandona il partito nel 1956 dopo l’invasione sovietica dell’Ungheria, pur mantenendosi sempre vicino alle posizioni politiche socialiste. Dopo aver abbandonato gli studi universitari per alcuni anni a causa della tubercolosi si laurea in Storia a Parigi nel 1954. Inizia l’attività giornalistica presso il France-Observateur, divenuto poi nel 1964 soprattutto grazie al suo contributo il Nouvel Observateur. Nel 1955 entra nel Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dove inizia gli studi sui temi della Rivoluzione francese. La sua notorietà è legata soprattutto alle tesi critiche che maturò riguardo alla corrente storiografica marxista sulla Rivoluzione francese dominante in quegli anni, soprattutto criticando il dogmatismo della storiografia di Albert Soboul.

Egli rigettò l’interpretazione di moda della Rivoluzione come frutto di lotte di classe, di scontro aristocrazia-borghesia (vincente) e poi borghesia-proletariato (perdente). Nella Rivoluzione vide invece una lotta unitaria per l’affermazione degli ideali liberali e democratici, che non furono soffocati sotto la dominazione di Napoleone Bonaparte, ma tornarono a spingere la Francia nelle successive rivoluzioni del 1830, del 1848 e del 1871. François Furet è stato insignito del premio “Tocqueville” e del premio “Hannah Arendt” per il suo contributo allo studio della politica e delle scienze sociali. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 12 settembre.