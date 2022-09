Cinquefrondi: iniziati oggi i Campi Estivi organizzati dal Comune

5 Settembre 2022 13:29

Iniziati oggi i Campi Estivi organizzati dal Comune di Cinquefrondi, esperienza ludico ricreativa aperta a bambini e ragazzi con un’età compresa dai 3 ai 17 anni. Le fasce di età saranno così suddivise: ai bambini dai 3 ai 5 anni verrà destinato un soggiorno in ludoteca; mentre i bambini e i ragazzi dai 6 ai 17 anni frequenteranno un villaggio al mare. “In tantissimi coloro che hanno aderito all’iniziativa, forte la motivazione dei genitori nel coinvolgere i loro figli in questa esperienza educativa. Tanti sono i vantaggi nell’intraprendere un campo estivo, in esso vi è la promozione delle abilità sociali, l’incremento dei comportamenti cooperativi, la costruzione di relazioni e la gestione dei conflitti in piena autonomia”, è quanto affermano il sindaco Michele Conia e l’assessore Roberta Manfrida.

“L’Amministrazione Comunale ha impegnato risorse del Bilancio Comunale in aggiunta a quelli ottenuti dal Governo per garantire a tutti gli iscritti di poter usufruire di una importante esperienza di socializzazione. Tale esperienza si colloca temporalmente prima dell’inizio delle attività scolastiche al fine di dare a tutti la possibilità di un momento di meritato relax prima degli impegni del nuovo anno”, concludono.