Cinquefrondi: domenica in mediateca la Festa dei Nonni

30 Settembre 2022 11:34

“Una comunità per esistere deve essere basata su un valore fondamentale che è inestimabile: la memoria storica. Quale figura nella società rappresenta al meglio questo concetto se non i Nonni? Come ogni anno il 2 Ottobre si celebra la Giornata Internazionale dei Nonni, e naturalmente il Comune di Cinquefrondi, rappresentato dall’Amministrazione Comunale, non può mancare questo appuntamento. Per il quinto anno, infatti, il Centro Sociale Anziani coadiuvato dall’importante collaborazione dei Volontari del Servizio Civile Universale di Cinquefrondi e dell’assoluto sostegno degli Assessori e del Sindaco, organizzano una festa dedicata ai nonni“, è quanto affermano il sindaco Michele Conia e l’assessore Roberta Manfrida.

“L’evento come al solito prevedrà intrattenimento musicale, garantito in quest’occasione dal Complesso Bandistico Carlo Creazzo diretta dal Maestro Domenico Mazzù, giochi d’animazione e un buffet di dolci. La festa avrà inizio alle 16:30 di Domenica 2 ottobre presso la Mediateca comunale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare“, concludono.