“Chi non ride è fuori moda”, il tributo a Giacomo Battaglia giovedì 8 settembre: i dettagli

1 Settembre 2022 18:00

L’evento si svolgerà in Piazza Castello a partire dalle ore 21

Giovedì 8 settembre alle ore 21, nella suggestiva Piazza Castello di Reggio Calabria, andrà in scena la seconda edizione di “Chi non ride è fuori moda”, la serata tributo ufficiale al compianto Giacomo Battaglia. A darne notizia è il compagno di mille avventure Gigi Miseferi, che sui social scrive: “a “raccontarlo” insieme a me, straordinari fraterni Amici e Colleghi, quali Martufello, Mario Zamma e Gabriele Marconi con cui abbiamo condiviso vent’anni di dirette televisive e spettacoli teatrali al Salone Margherita con la leggendaria Compagnia del Bagaglino, i quali divertiranno il pubblico con le loro esibizioni. Ad affiancarmi nella conduzione e tra gli aneddoti Roberta Cannata, inviata di “Estate in diretta” per Rai1. Saranno con noi anche il mio amicone e simpaticissimo attore Angelo Russo, l’iconico “Catarella” della Serie TV “Il Commissario Montalbano”, la talentuosa Vittoria Iannacone direttamente da “Tale e quale” su Rai1, la bravissima Samuela Piccolo con uno spettacolare numero di Danza e il Maestro Michele Ferrazzano, mio “complice” nel confezionare una sorpresa. La colonna sonora è affidata all’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal Maestro Filippo Arlia che inoltre accompagnerà la sublime voce di una nostra amica, Silvia Mezzanotte in una serie di suggestivi Brani da brivido”.

“Grazie di cuore a “Reggio Città Metropolitana” per la sensibilità e la vicinanza, dimostrate ancora una volta nei confronti dell’Uomo, dell’Artista e del Reggino Giacomo Battaglia. La Direzione Artistica è del Maestro Alessandro Tirotta, la Direzione Organizzativa è di Angela Battaglia. Si ringraziano l’Associazione “Nuovo Laboratorio Lirico” e “Baldrini Produzioni Management”. Service Audio Luci “Nicolosi Production”. L’ACCESSO ALLA PLATEA È LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI. Siete Tutti attesi!”, conclude Miseferi.