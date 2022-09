Champions League, il Napoli ruba… la scena: 4-1 al Liverpool! Inter ko contro il Bayern | CLASSIFICHE

7 Settembre 2022 22:51

Il Napoli supera 4-1 il Liverpool riscattando la polemica della vigilia, Inter sconfitta 0-2 da un Bayern Monaco arrembante

“Raccomandiamo ai fan di non visitare il centro città. Se desideriate farlo, dovreste rimanere vigili ed essere consapevoli del fatto che potreste essere presi di mira per piccoli furti, rapine e aggressioni”. Il Liverpool aveva avvertito i propri tifosi sui social in merito ai pericoli della città di Napoli, tweet che aveva fatto storcere il naso ai tifosi partenopei. In effetti, Napoli ha rubato… la scena. Gli azzurri di Spalletti hanno liquidato gli inglesi con un netto 4-1, risultato inaspettato alla vigilia. Due le reti di Zielinski, completano l’opera Anguissa e Simeone con Osimhen che fallisce un penalty. Di Diaz il gol della bandiera ospite. Diciamo che a Napoli se la sono legata al dito.

Altro ko per l’Inter. Dopo il 3-2 subito nel derby, i nerazzurri si schiantano 0-2 contro il ciclone Bayern Monaco, squadra che in termini di qualità tecnica e atletica è sembrata, per lunghi tratti, di un’altra categoria rispetto ai vicecampioni d’Italia. Due fiammate di Sanè (la seconda autogol di D’Ambrosio) puniscono l’Inter tenuta in piedi da diverse parate di Onana. Nerazzurri che avrebbero anche qualche occasione su alcune leggerezze del Bayern, ma non riescono mai a dare la sensazione di poter costruire qualcosa di pericoloso.

Classifica Gruppo A

Ajax 3 Napoli 3 Liverpool 0 Rangers 0

Classifica Gruppo C