Champions League, la Juventus si arrende a Mbappè: pari Milan a Salisburgo | CLASSIFICHE

6 Settembre 2022 22:58

Juventus sconfitta 2-1 a Parigi al cospetto di un super Mbappè, il Milan non va oltre l’1-1 in rimonta contro un ostico Salisburgo

Esordio senza vittorie per le italiane in Champions League. Una sconfitta per la Juventus, impegnata in trasferta in Francia sul campo del PSG, un pareggio per il Milan, anch’esso in trasferta in casa del Salisburgo. La partita più complicata, sulla carta, è quella dei bianconeri che nei primi 20 minuti vengono scottati da due fiammate di talento di Kylian Mbappè. Nella ripresa i bianconeri, pur soffrendo le accelerazioni dei parigini, trovano la rete con Mckennie che serve solo a rendere meno amaro il passivo.

Ostico anche l’impegno del Milan. Non sarà il PSG, ma il Salisburgo si difende bene, riparte con qualità e innervosisce la manovra dei rossoneri per almeno un’ora di gioco. Gli austriaci targati Red Bull trovano il vantaggio con Okafor, poi vengono rimontati da una rete di Saelemaekers. Nella ripresa il Milan tiene maggiormente il pallino del gioco, al netto di diversi errori individuali, e nel recupero centra un palo con Leao che avrebbe portato 3 punti importantissimi ma forse non pienamente meritati.

Girone H

Benfica 3 PSG 3 Juventus 0 Haifa 0

Girone E