Morto Coolio, il rapper di “Gangsta’s Paradise”: trovato nel bagno della sua casa di Los Angeles

29 Settembre 2022 11:41

Morto Artis Leon Ivey Jr., in arte Coolio, il rapper di “Gangsta’s Paradise”: l’artista trovato senza vita nel bagno della sua casa di Los Angeles da un amico

Lutto nel mondo della musica USA, morto il rapper, Coolio, nome d’arte di Artis Leon Ivey Jr. L’artista, 59 anni, è stato trovato senza vita nel bagno della sua casa di Los Angeles da un amico. La notizia è stata diffusa dal suo manager, Jarez Posey. Ignote le cause che hanno portato alla morte. Secondo il sito “TMZ”, non sono stati trovati farmaci o particolari sostanze sulla scena, dunque sarà l’autopsia a chiarire le reali cause del decesso. Iniziata la carriera musicale negli anni ’80, in California, Coolio è salito alla ribalta mondiale nel 1995 con il singolo “Gangsta’s Paradise“, colonna sonora del film “Pensieri pericolosi” con Michelle Pfeiffer.

Con un hook preso da “Pastime Paradise” di Stevie Wonder (1976) e un testo che rende quasi poetica la crudità della “fast life”, il brano ha venduto milioni di copie in tutto il mondo raggiungendo la vetta delle classifiche pop in 16 paesi differenti, è diventato la canzone numero 1 di Billboard nel 1995 ed è valso all’artista un Grammy Award per la miglior performance rap solista.