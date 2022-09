Catanzaro, il 27 e 28 settembre workshop tematico regionale di rianimazione e terapia intensiva

26 Settembre 2022 18:20

Il 27 e 28 settembre l’Hotel Perla del Porto di Catanzaro ospiterà il workshop tematico regionale di rianimazione e terapia intensiva

Il 27 e 28 settembre 2022 si terrà a Catanzaro il Workshop tematico regionale di rianimazione e terapia intensiva. L’evento focalizzerà l’attenzione dei partecipanti su tre particolari e importanti argomenti: “Gestione del paziente in ARDS strategie ventilatorie” “Trattamenti RRT in Terapia Intensiva” “Sepsi /shock settico gestione in Terapia Intensiva”. Il programma del Workshop prevede tre sessioni, in ciascuna delle quali si tratterà un argomento attraverso una Lettura Magistrale e la successiva Tavola Rotonda, per cercare di disegnare una via diagnostico-terapeutica comune ed uniforme tra tutte le rianimazioni calabresi.

L’evento ha come Responsabili Scientifici il Prof.ri Federico Longhini, Eugenio Garofalo e Andrea Bruni, corpo docente di Anestesia e Rianiamzione dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. I lavori verranno introdotti dal Prof. Federico Longhini, Direttore UOC Anestesia e Rianimazione. La lettura Magistrale “Gestione del paziente in ARDS strategie ventilatorie” verrà tenuta dal Prof. Paolo Navalesi, Professore Ordinario presso l’Università di Padova, già Direttore UOC Anestesia e Rianimazione del Policlinico Universitario di Catanzaro. Il Prof. Giacomo Grasselli, Professore Ordinario Università di Milano si soffermerà su “Sepsi /shock settico gestione in Terapia Intesiva”. Infine il Prof. Filippo Mariano, Docente Università di Torino, approfondirà la tematica su “Trattamenti RRT in Terapia Intensiva”.

L’evento verrà moderato dai docenti universitari Eugenio Garofalo e Andrea Bruni e vedrà la partecipazione alle tavole rotonde di tutti i Primari di Anestesia e Rianimazione della Regione Calabria. Nell’affrontare gli argomenti – affermano i responsabili scientifici – si ritiene di dovere consolidare i rapporti di collaborazione professionale tra i reparti di Rianimazione e Terapia intensiva calabresi, cercando di concentrare l’attenzione sugli argomenti topici dell’attività clinica, al fine di promuovere linee di indirizzo comune nella gestione del paziente critico in Terapia Intensiva”. L’evento è promosso dal Dr. Eugenio Biamonte, Presidente Regionale SIAARTI, Società scientifica di riferimento degli anestesisti Rianimatori.