Catanzaro: rinviato al 17 ottobre il tour “Felicissimo show” di Pio e Amedeo previsto al Teatro Politeama

18 Settembre 2022 10:12

Catanzaro: i biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti

Si comunica che il tour “Felicissimo show” di Pio e Amedeo, la cui partenza era prevista per il 9 ottobre dall’Europauditorium di Bologna viene rimandato al 2023 a causa di improrogabili impegni televisivi degli artisti. La data al teatro Politeama di Catanzaro prevista inizialmente per il 16 novembre è stata riprogrammata per il 17 ottobre 2023. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Per chi lo volesse, il rimborso può essere richiesto presso gli stessi canali d’acquisto entro e non oltre il 26 ottobre 2022. Coloro che si sono registrati tramite Clappit riceveranno il nuovo segnaposto con la nuova data.

Reduci dal successo tv di “Felicissima sera” e di quello al botteghino con il loro film “Belli ciao”, Pio e Amedeo annunciano il loro arrivo nei teatri con il nuovo show. “Felicissimo show” raccoglie l’eredità di “Felicissima sera”, il programma televisivo che li ha visti protagonisti lo scorso anno su Canale 5 e che ha regalato al duo oltre il 27% di share con picchi di oltre il 29% per 5 milioni e mezzo di telespettatori.

Il duo Pio e Amedeo, al secolo Pio D’Antini e Amedeo Grieco, è nato agli inizi del 2000. Nel 2004 il duo debutta in televisione sulla rete locale pugliese Telefoggia con la trasmissione “Occhio di bue” e successivamente arrivano a Radionorba e Telenorba. Dopo una piccola parentesi su Rai2 passano a Mediaset collaborando con il laboratorio di Zelig e poi debuttando con “Le Iene”, programma che li ha portati al successo grazie ai personaggi degli “ultras dei vip”. Nel 2014, a dieci anni dal loro debutto, sono i protagonisti del road movie “Amici come noi” prodotto da Taodue e distribuito da Medusa e sempre nello stesso anno recitano insieme a Vincenzo Salemme, Gigi Proietti e tanti altri nel film “E tu di che segno sei?” prodotto da Vanzina per la regia di Neri Parenti. Nel 2016 sbarcano con “Emigratis” su Italia Uno, arrivato alla terza edizione, dove Pio e Amedeo sono i protagonisti assoluti insieme ai vip che prendono di mira. Non solo cinema, televisione e teatro, ma anche radio: Pio e Amedeo hanno condotto su Rtl 102,5 il programma del venerdì notte “A disposizione” e il live “Sala ricevimenti” oltre a molte dirette per eventi speciali. Nel 2018 il duo ha girato l’Italia con lo spettacolo “Tutto fa Broadway” registrando tutto esaurito e chiudendo con il loro debutto al Mediolanum Forum di Assago.

Le prevendite sono disponibili attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria, Etes.