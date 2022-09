Catanzaro, abbandonano rifiuti in strada: fototrappole incastrano attività commerciali e abitazioni

20 Settembre 2022 13:35

I locali resteranno chiusi per tre giorni. Anche studi professionali beccati ad abbandonare illecitamente rifiuti in strada

Il Comune di Catanzaro ha aumentato i controlli verso l’abbandono illecito dei rifiuti in strada. Le immagini delle telecamere, nel centro storico e nel quartiere marinaro, hanno consentito di inchiodare i titolari di 17 attività commerciali, e per le quali scatterà la sanzione accessoria della chiusura per tre giorni.

Come si apprende da una nota diffusa dal Comune, sono stati immortalati anche 2 studi professionali e 9 tra condomini e abitazioni private, tutti puniti con le sanzioni previste per legge