Catanzaro: Mormile è il nuovo presidente della provincia, battuto Fiorita

29 Settembre 2022 09:20

Mormile ha staccato nettamente il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita

Amedeo Mormile, sindaco di Soveria Simeri, è il nuovo presidente della Provincia di Catanzaro. Mormile ha staccato nettamente il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. Il rappresentante del Centro/Destra ha ottenuto 48.529 voti (ponderati) contro i 38.863 di Fiorita.

Le congratulazioni del presidente Occhiuto

“Congratulazioni ad Amedeo Mormile, sindaco di Soveria Simeri e, dopo una bella affermazione, neo presidente della Provincia di Catanzaro. Il centrodestra conquista una netta vittoria, avendo presentato un candidato, forte e credibile. L’unità della nostra coalizione, alla quale ho cercato di contribuire durante gli incontri preparatori alle elezioni provinciali, è stata fondamentale e ci ha consentito di conseguire un importante risultato. Auguri, dunque, e buon lavoro a Mormile. Ci aspettano stimolanti sfide da condurre insieme per il bene del capoluogo della nostra Regione e per l’intera Calabria”. E’ quanto afferma Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Gli auguri del presidente Mancuso

“Al neo presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile rivolgo gli auguri più sinceri di buon lavoro. Ha le qualità personali e l’esperienza amministrativa per fronteggiare la crisi finanziaria dell’Ente intermedio e assicurargli realistiche prospettive di futuro”.

Lo dice il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, secondo cui “il compito a cui è chiamato Amedeo Mormile non è agevole, perché dopo l’infelice Legge Del Rio, che ha lasciato le Province italiane, vaso di coccio tra Comuni e Regioni, in una condizione di indeterminatezza istituzionale, il sistema delle Province vive una delle fasi più travagliate della sua lunghissima storia. Ma – aggiunge Mancuso – per ridare dignità alla Provincia di Catanzaro e metterla nelle condizioni di svolgere appieno le proprie competenze, riservando un’attenzione speciale al rilancio dell’area centrale della Calabria, il presidente Mormile potrà contare sul sostegno della Regione e del nuovo Governo del Paese. Voglio sottolineare, inoltre, quanto sia stata preziosa, per conseguire l’elezione del presidente Mormile, la convergenza programmatica dei leader regionali e provinciali delle forze politiche di centrodestra che, anche in questa circostanza, dimostrano che uniti si vince e si convince”.