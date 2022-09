Tragedia durante Catanzaro-Messina: tifoso accusa malore sugli spalti e muore

24 Settembre 2022 23:49

Tragedia al Ceravolo di Catanzaro: muore un tifoso giallorosso durante il match contro il Messina

Un tifoso del Catanzaro è morto durante il match di Serie C di questa sera contro il Messina. Il supporter giallorosso ha accusato un malore nel corso della sfida ed è morto dopo il trasferimento all’ospedale “Pugliese” del capoluogo calabrese. “L’US Catanzaro 1929 – si legge nella nota del club giallo rosso – si stringe al dolore della famiglia del tifoso giallorosso che, nel corso della gara odierna, ha avvertito prima un malore mentre assisteva alla partita dalla Curva “Capraro” e poi, trasportato all’ospedale “Pugliese”, è deceduto. A seguito di questo triste evento, la società ha deciso di non mandare alcun tesserato per commentare la vittoria sul Messina”.

Anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha commentato la tragica notizia sui social: “Catanzaro-Messina, la morte per infarto del tifoso catanzarese è un dolore immenso. No, non si può morire in un luogo di gioia! Noi tutti della Lega Pro ci stringiamo intorno alla famiglia e alla società calcistica Catanzaro”.