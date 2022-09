Catanzaro-Messina 1-0, finisce il primo tempo | LIVE

24 Settembre 2022 20:58

Catanzaro-Messina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, commento e pagelle

Auteri ritrova il suo passato. Il Messina, invece, spera di trovare punti importanti, in una trasferta difficile. In un insolito sabato di Serie C, la squadra peloritana è impegnata in Calabria, in casa del Catanzaro di Vivarini, secondo in classifica dall’alto dei 10 punti nelle prime quattro partite. Di punti, invece, l’Acr ne ha solo uno, frutto delle tre sconfitte e del pari beffa contro la Viterbese. Dalla loro, però, Camilleri e compagni hanno l’alibi di un calendario complicatissimo in avvio, che li ha messi di fronte a Crotone, Francavilla, Avellino. In settimana, intanto, il Presidente Sciotto ha dato piena fiducia ad Auteri: “non lo esonererei neanche se perdesse 10 partite di fila”, ha detto. Come di consueto, StrettoWeb seguirà il match in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, commento e pagelle.

Catanzaro-Messina, cronaca testuale live

45’+1 – Finisce il primo tempo di Catanzaro-Messina: 1-0 il parziale.

45′ – L’arbitro assegna un minuto di recupero.

42′ – Catanzaro a un passo dal raddoppio! Corner dalla destra, a botta sicura si lancia in scivolata (tutto solo) Verna, che si fa respingere il tiro da Daga.

27′ – Al netto di una immediata (e forse casuale) reazione, tante difficoltà per il Messina in questa prima mezz’ora: la linea alta del Catanzaro impedisce ai siciliani di costruire.

15′ – Risponde subito il Messina, traversa di Iannone! Che reazione dei siciliani: Catania sfonda verso il centro, pallone respinto, arriva a Iannone, che colpisce di destro a botta sicura ma trova la traversa dopo una deviazione.

13′ – VANTAGGIO CATANZARO, CAMBIA SUBITO IL MATCH! Erroraccio di Daga, che aspetta troppo nell’area piccola per servire i compagni, così Vandeputte ne approfitta per sfruttare il rimpallo e mettere dentro: 1-0!

1′ – Partiti! Comincia Catanzaro-Messina!

PRIMO TEMPO

Catanzaro-Messina, le formazioni ufficiali

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Vandeputte, Bombagi, Ghion, Verna, Situm; Biasci, Iemmello.

MESSINA (4-3-3): Daga; Konate, Trasciani, Camilleri, Ferrini; Fofana, Marino, Fiorani; Iannone, Balde, Catania.