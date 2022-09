Catanzaro, il 19 settembre la presentazione dei candidati di “Italia Sovrana e Popolare”

17 Settembre 2022 16:21

Lunedì 19 settembre a Catanzaro la presentazione dei candidati di “Italia Sovrana e Popolare”. Sarà presente l’avvocato Antonio Ingroia

Tornare alla Costituzione Italiana rimettendo al centro il lavoro e ripristinando la sovranità popolare e monetaria nazionale contro i diktat dell’Ue. Rilanciare l’economia attraverso la reindustrializzazione, e la sanità col ripristino di ospedali a totale gestione pubblica. E ancora: uscire dalla Nato e combattere le ingerenze Usa e la guerra, eliminando le sanzioni alla Russia e l’invio di armi all’Ucraina. Sono alcuni dei punti del manifesto elettorale di “Italia Sovrana e Popolare” che lunedì 19 settembre alle 15.30 – nella Casa delle Culture della Provincia di Catanzaro – presenterà i propri candidati alla Camera e al Senato in Calabria.

Una iniziativa organizzata dalla senatrice Bianca Laura Granato, candidata alla Camera nel collegio uninominale Calabria Centro. Sarà presente l’avvocato Antonio Ingroia leader di Azione Civile, una delle forze politiche costituenti di Italia Sovrana e Popolare, ma anche candidato capolista nel collegio plurinominale alla Camera. Parteciperanno i candidati: Rosa Spadafora, Antonio Ferraiolo, Rosaria Colombo, Giuseppe Natale Calabretta, Sofiateresa Scerbo, Andriano Scerbo, Antonino Massara, Giuseppe Francesco Modafferi, Immacolata Scruci, Giuseppe Pulvirenti, Denise Serena Albano, Lucio Sessa, Antonia Condemi.

“Parleremo dei temi salienti del nostro programma, come ad esempio lavoro e welfare – spiega Granato -. Il lavoro, pubblico e privato, autonomo e dipendente, è il grande perdente nell’epoca neoliberale, a favore dell’espansione del capitale finanziario. Rivendichiamo la dignità del lavoro con azzeramento della legislazione volta alla precarizzazione e agli attacchi al lavoro autonomo. Sostegno alle politiche di piena e buona occupazione. In materia di economia, Italia Sovrana e Popolare ritiene che sia necessario sostenere una politica economica che riprenda la programmazione industriale improntata in senso antiliberista, popolare e rispettosa dell’ambiente. In un mondo dominato dalle multinazionali e dai fondi speculativi, rivendichiamo un’attualizzazione della lotta di classe che individui nell’opposizione tra gli interessi del capitale finanziario e gli interessi del lavoro il principale fronte di lotta. Questi e molti altri argomenti saranno trattati nella conferenza stampa di lunedì alla presenza dei candidati e delle candidate che credono in questo progetto unica alternativa al totalitarismo liberista, guerrafondaio e sanitario”.