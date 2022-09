“Catanzaro la provincia più ‘tricolore’ della Calabria”: esulta Montuoro, consigliere regionale FdI

26 Settembre 2022 17:55

“Quella di Catanzaro è la provincia più “tricolore”, l’analisi del consigliere regionale di FdI Antonio Montuoro dopo la vittoria del partito di cui fa parte

“Il coraggio della coerenza e la forza delle idee. Abbiamo battuto il territorio, abbiamo incontrato tante persone che ci hanno raccontato preoccupazioni, disagi, la paura di non farcela, ma anche la speranza di poter risollevare assieme le sorti di un Paese che ha bisogno di ritrovare la sua identità. Con questo spirito e questo entusiasmo abbiamo contribuito allo straordinario risultato di vedere al governo la nostra presidente, Giorgia Meloni. Oltre ad augurare ai nostri parlamentari – prima tra tutti la coordinatrice regionale e amica Wanda Ferro, e con lei l’assessore regionale Fausto Orsomarso – buon lavoro, voglio ringraziare quanti con il loro lavoro, impegno e fiducia, hanno fatto in modo che questo sogno diventasse realtà”. E’ quanto afferma il consigliere regionale di Fdi, Antonio Montuoro.

“Grazie allo spirito di squadra, alla credibilità dei nostri candidati e del programma elettorale che guarda prima di tutto ai bisogni delle famiglie e delle imprese, siamo riusciti a contenere a Sud in generale, e nel nostro territorio in particolare, l’onda d’urto del Movimento Cinque Stelle che ha saputo ben sfruttare la ‘fedeltà’ dei percettori del reddito di cittadinanza – ha detto ancora Montuoro -. Noi abbiamo saputo spiegare che il Paese ha bisogno di altro. La storia di questa campagna elettorale tra la gente, nella provincia di Catanzaro, territorio che conosco molto bene grazie alla mia esperienza di consigliere provinciale e vice presidente della Provincia, ci racconta di una realtà incontrovertibile: in 74 Comuni su 80 Fratelli d’Italia è il primo partito del centrodestra, e in 17 Comuni su 74, Fratelli d’Italia è il primo partito in assoluto. Insomma, quella di Catanzaro è la provincia più “tricolore” della Calabria: oltre 30 mila voti a Fratelli d’Italia che sono testimonianza diretta del radicamento di una forza politica che è diventata comunità. E allora, andiamo avanti, insieme, nella consapevolezza che la nostra voce sarò ascoltata e che la Calabria avrà una rappresentanza forte e presente”.