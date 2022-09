Catanzaro: arrestate due donne per furto

9 Settembre 2022 09:21

Nella giornata del 5 settembre i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria, traevano in arresto due donne rispettivamente classe 1985 e 1989, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro. Più precisamente, le due, il 27 aprile scorso, si erano rese responsabili del reato di furto poiché con il fine di trarne un ingiusto profitto, in concorso morale e materiale tra loro con l’utilizzo di un mezzo fraudolento ovvero occultando astutamente la merce all’interno di una borsa a tracolla, si impossessavano di alcuni oggetti del valore di circa 120 euro sottraendoli dagli scaffali di un esercizio commerciale sito nella zona sud della città.

Le donne a seguito delle formalità di rito sono state poste agli arresti domiciliari. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.