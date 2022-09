Juventus, sconfitte che passano alla storia: il Monza come il Catanzaro del 1972

19 Settembre 2022 11:50

Il Monza batte la Juventus e ottiene la prima, storica, vittoria in Serie A: per i bianconeri la storia si ripete, nel 1972 a festeggiare lo storico trionfo fu il Catanzaro

Vigilia della prima sosta della stagione piuttosto amara per la Juventus. I bianconeri arrivano allo stop con una brutta sconfitta contro il Monza, fanalino di coda del campionato, che fino a ieri aveva raccolto appena un punto in 6 gare, score che aveva portato all’esonero di Stroppa. Una partita incolore per i ragazzi di Allegri (relegato in tribuna) che, lasciati in 10 da un’ingenuità di Angel Di Maria, hanno subito il forcing del Monza fino al gol di Gytkjaer che ha deciso la partita. Una sconfitta che passa alla storia, ma per gli avversari. Il Monza ha infatti raccolto la prima vittoria della sua storia in Serie A, proprio contro la Juventus, una prima volta indimenticabile.

Sconfitta dal sapore di déjà vu. Ai tifosi bianconeri di vecchia data sarà tornata in mente un’altra storica prima volta (per gli avversari) lontana 50 anni. All’epoca la Vecchia Signora scese in Calabria per un’amara trasferta a Catanzaro. Era il 30 gennaio 1972, prima giornata di ritorno, si giocava presso lo Stadio Comunale alle 14:30. La Juventus di Causio, Savoldi, Anastasi, Capello e Cuccureddu si arrese al Catanzaro per 1-0, rete segnata da Mammì all’84’. Al termine di quella stagione i bianconeri vinsero il loro 14° scudetto, mentre il Catanzaro retrocesse in Serie B. I tifosi bianconeri sperano che la storia si ripeta, quelli del Monza un po’ meno…