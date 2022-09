Catania: iniziati i lavori per la riqualificazione di via Garibaldi

26 Settembre 2022 11:41

Hanno avuto inizio i lavori di ammodernamento e riqualificazione di via Garibaldi. Il tutto prevede il rifacimento del manto stradale, circa 1200 metri, e altri interventi di riqualificazione e riorganizzazione dello spazio. Come appreso da una nota diffusa dal Comune etneo, “saranno sistemati, laddove necessario, i marciapiedi, rialzata la quota dalla sede stradale di caditoie e tombini e relativi collettori con pulizia straordinaria così da garantire un migliore smaltimento dell’acqua piovana, da piazza Duomo a Porta Garibaldi. La bitumazione riguarderà anche alcune traverse di via Garibaldi in cui l’asfalto è fessurato”.

A causa di questi lavori il Comune ha dovuto sospendere, dal 26 settembre 2022 al 25 ottobre 2022, le concessioni di suolo pubblico per la collocazione di tavoli e sedie, con il conseguente temporaneo sgombero di tutti gli arredi collocati all’esterno dei locali.