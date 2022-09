Catania, Letta: “caro bollette insopportabile, raddoppiare credito d’imposta”

5 Settembre 2022 17:26

Catania, Letta: “il caro delle bollette è diventato insopportabile per imprese e famiglie”

“Il caro delle bollette è diventato insopportabile per imprese e famiglie. Ci aspettiamo che a livello europeo nella riunione di venerdì venga trovata una soluzione definitiva con il tetto alle bollette e al prezzo del gas”. Lo afferma a Catania Enrico Letta. “Ci aspettiamo che il governo, come da noi proposto – aggiunge- raddoppi il credito di imposta per le imprese energivore e non, in modo tale che possano pagare le bollette che sono arrivate in queste settimane e che si introduca la bolletta ‘luce sociale’ per le le famiglie con l’isee più basso”.

“Solo così – conclude il segretario nazionale del Partito Democratico -il nostro Paese e l’Europa possono farcela…”.