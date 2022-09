15 Settembre 2022 16:21

Tragedia a Catania, dove il 38enne F.C. è morto cadendo da un’impalcatura

Stava ristrutturando la casa del figlio, al secondo piano di un vecchio stabile in via Acquicella, ma è improvvisamente caduto nel vuoto volando per parecchi metri. Tragedia a Catania, dove il 38enne F.C. è morto precipitando da un’impalcatura. Vani i soccorsi e l’immediato trasporto in ospedale, l’uomo è morto poco dopo per le ferite riportate.