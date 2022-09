Caronte & Tourist, proclamato lo stato d’agitazione dei dipendenti

3 Settembre 2022 14:48

La Fiadel scrive all’amministratore giudiziario della Caronte & Tourist per sottolineare, nuovamente, anomalie nel rapporto di lavoro. Proclamato lo stato d’agitazione dei dipendenti

La FIADEL, nella persona di Clara Crocè, scrive nuovamente all’amministratore giudiziario della Caronte & Tourist. Il sindacato aveva già scritto il 20 agosto scorso chiedendo un incontro per rappresentare e fare chiarezza su disparità di trattamento riferite da lavoratori della Compagnia. Tutte le anomalie del rapporto di lavoro erano state già illustrate nella richiesta del 20 agosto e oggi reiterate con una seconda richiesta di incontro resasi necessaria visto che alla prima non è seguito alcun incontro. In particolare, i lavoratori lamentano:

Turni di lavoro discriminanti in quanto molti lavoratori sono costretti a svolgere 22 turni notturni mensili, senza usufruire delle giornate di riposo

Orario settimanale di lavoro discriminanti rispetto ad altri lavoratori 22 presenze mensili, per otto ore al giorno, rispetto ad altri colleghi che prestano servizio garantendo 18 oppure 20 presenze al mese. I lavoratori lamentano che a fronte delle maggiori prestazioni rese, gli stessi percepiscono un salario minimo di 1103,68 a fronte di oltre 2000 mila euro percepite dal personale che garantisce una minore presenza in virtù di un accordo integrativo sembrerebbe sottoscritto con alcune OO.SS.

La maggioranza dei lavoratori non è riconosciuta l’indennità di turno, i turni, festivi , domenicali e i buoni pasto sono retribuiti in misura ridotta.

I lavoratori non conoscono i contenuti del loro contratto di lavoro e del contratto integrativo aziendale .

“Tutto ciò premesso, scrive Clara Crocè nel reiterare la richiesta di incontro urgente, e nelle more di un incontro sindacale la scrivente organizzazione sindacale chiede :

Copia del contratto integrativo aziendale e dei verbali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali

Copia dei turni di lavoro.

Nel proclamare lo stato di agitazione dei lavoratori si rimane in attesa di urgente riscontro”.