Caro bollette, la Spagna abbassa l’Iva sul gas dal 21 al 5%

1 Settembre 2022 09:59

La misura del Governo sarà valida almeno fino a dicembre

Il governo spagnolo tende una mano ad imprese e cittadini e sceglie di abbassare l’Iva sul gas per i prossimi tre mesi. Come in Italia, anche nella penisola iberica il caro energia potrebbe mettere in ginocchio i conti delle famiglie, sono state quindi necessarie nuove soluzioni. Le ha annunciate il primo ministro Pedro Sanchez, spiegando che il taglio previsto sarà dal 21% al 5% e partirà da ottobre per concludersi a dicembre.

Il premier ha spiegato che l’inflazione superiore al 10% su base annua è stato il principale motivo che ha spinto il suo Governo a muoversi in questa direzione: “dato che stiamo per entrare in autunno e inverno, ci sembra ragionevole cercare di abbassare la bolletta del riscaldamento” degli spagnoli, è quanto ha dichiarato alla radio Cadena Ser.