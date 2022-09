Caro bollette, protesta degli imprenditori calabresi pronti a chiudere le attività

21 Settembre 2022 11:56

Caro bollette: gli imprenditori calabresi hanno partecipato ad una protesta a Soverato

Numerosi imprenditori calabresi hanno partecipato ad una protesta che si è svolta a Soverato contro il caro bollette. Decine di testimonianze accorate da parte degli imprenditori che per l’eccessivo aumento delle bollette sono sul punto di chiudere le attività. Intervenendo alla protesta gli imprenditori hanno lanciato un appello alla politica regionale a far ricadere il surplus di energia eolica e idroelettrica prodotta in Calabria sulle comunità locali.

Alla protesta hanno partecipato anche Pippo Callipo titolare dell’omonima azienda produttrice di tonno che conta ben 400 dipendenti e Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria. Callipo e Ferrara hanno chiesto al governo “risposte immediate” a questa situazione difficile in cui ci si trova da tempo e che sta creando parecchie difficoltà alle aziende.