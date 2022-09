Carcere di Arghillà, “Obiettivo difesa”: il garante metropolitano ha presentato ai detenuti gli avvocati Romano e Cotroneo

9 Settembre 2022 16:55

Il garante metropolitano dott. Paolo Praticò ha presentato ai detenuti del carcere di Arghillà gli avvocati Giuseppina Romano e Gemma Cotroneo

“Questa mattina il garante metropolitano dott. Paolo Praticò, accompagnato dal direttore dell’area educativa dott. Mimmo Speranza ha presentato ai detenuti nel plesso di Arghillà gli avvocati Giuseppina Romano e Gemma Cotroneo componenti il comitato “Obiettivo difesa” lo scopo del comitato è quello di tutelare il diritto alla genitorialità delle persone in genere e dei detenuti in particolare, requisito fondamentale per una corretta rieducazione ed un normale inserimento nella società civile, una volta scontata la pena. presente anche il dott. Vincenzo Catalano responsabile del patronato che segue la previdenza delle persone detenute.

L’attività è rivolta, oltre che ad Arghillà anche alle strutture di San Pietro e Palmi. Tra le richieste maggiormente interessanti è la possibilità di riattivare lo spazio esterno dove poter incontrare i bambini e poterli riabbracciare cosi come farli assistere alle rappresentazioni teatrali che i detenuti realizzano all’interno delle mura. Noi come ufficio ci impegneremo sempre nella tutela dei diritti e della dignità delle persone”. È quanto si legge in un comunicato a firma del garante metropolitano dott. Paolo Praticò.