Carburanti, i prezzi di benzina e diesel scendono ancora

Tonfo della quotazione internazionale del gasolio, balzo per la benzina. Prezzi dei carburanti alla pompa ancora in calo, su una tendenza che dura ormai da due settimane. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Per Tamoil registriamo un ribasso di un cent/litro sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,713 euro/litro (- 4millesimi, compagnie 1,715, pompe bianche 1,707), diesel a 1,823 euro/litro (-2, compagnie 1,826, pompe bianche 1,816). Benzina servito a 1,858 euro/litro (-4, compagnie 1,902, pompe bianche 1,770), diesel a 1,965 euro/litro (-3, compagnie 2,010, pompe bianche 1,876). Gpl servito a 0,796 euro/litro (invariato, compagnie 0,801, pompe bianche 0,789), metano servito a 3,076 euro/kg (-13, compagnie 3,280, pompe bianche 2,915), Gnl 3,248 euro/kg (+7, compagnie 3,296 euro/kg, pompe bianche 3,211 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,822 euro/litro (servito 2,083), gasolio self service 1,923 euro/litro (servito 2,181), Gpl 0,899 euro/litro, metano 3,870 euro/kg, Gnl 3,447 euro/kg.