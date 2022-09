Francesco Cannizzaro in piazza per ringraziare i cittadini: “invito tutti a brindare insieme al futuro di Reggio e della Calabria”

27 Settembre 2022 20:34

Appena rieletto in Parlamento, il deputato Francesco Cannizzaro annuncia un grande evento pubblico targato Forza Italia, che si terrà venerdì 30 settembre alle ore 18:00 in piazza Duomo, nel cuore di Reggio Calabria

“Sarà il nostro ringraziamento agli elettori, ma al contempo una riflessione estesa su quelle che sono le condizioni di governabilità della Città di Reggio e di tutta la Provincia. Un’analisi post voto colorata da un brindisi finale per festeggiare tutti insieme il grande risultato raggiunto”. È così che, appena rieletto in Parlamento, il deputato Francesco Cannizzaro annuncia un grande evento pubblico targato Forza Italia, che si terrà venerdì 30 settembre alle ore 18:00 in piazza Duomo, nel cuore di Reggio Calabria.

Oltre a Francesco Cannizzaro, ad intervenire sul palco azzurro saranno il deputato e Coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, ed il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Parteciperanno parlamentari, sindaci, amministratori locali, consiglieri regionali, metropolitani e comunali. “Pensiamo già al domani, è tempo di liberare la Città e la Provincia dalla Sinistra. Ecco perché invito tutti i cittadini che amano questa terra e la vorrebbero vedere risollevata a partecipare a questo incontro e soprattutto a brindare insieme al futuro di Reggio e della Calabria”, conclude.