Reggina, l’uscita Over è a sorpresa: “sacrificato” Lollo. Via anche Provazza

1 Settembre 2022 17:46

Reggina, vanno via Lollo (a sorpresa) e Provazza: le ultime di mercato e l’organico aggiornato

Lo avevamo scritto, questa mattina, che le ultime ore di mercato possono regalare colpi di scena. Nient’altro che una conferma, perché così era già prima, così è tutt’ora e così sarà sempre. E in casa Reggina il colpo di scena c’è, anche se si pensava di no considerando che l’organico era stato già praticamente definito. La mossa a sorpresa è a centrocampo, legata al sempre più vicino arrivo di Hernani. Essendo questi un Over, infatti, qualcun altro andava sacrificato per fargli spazio e non sforare la lista (che è di 19, ma con Galabinov fuori lista per il lungo infortunio). Per settimane si è pensato a Loiacono, corteggiato per tutta l’estate, ma in realtà non è così.

Il “sacrificato”, infatti, è Lorenzo Lollo, che ha già trovato l’accordo con la Triestina, in Serie C. Il giocatore, che non ha mai visto il campo neanche per un minuto con la Reggina, era arrivato da Bari nell’operazione che ha portato Bellomo in Puglia questa estate. A centrocampo, come hanno dimostrato queste prime giornate, Inzaghi gli ha preferito i vari Liotti, Majer, Fabbian, anche perché Lollo ha subito un infortunio e poi ha scontato la squalifica alla prima giornata. La società ha scelto lui anche perché, probabilmente, uscendo Loiacono i centrali sarebbero stati soltanto quattro. In questo modo c’è spazio per l’inserimento dell’Over, Hernani appunto, con le parti sempre più vicine dopo i contatti intensificati di questi giorni.

Sempre in uscita, c’è un’altra ufficialità: quella di Provazza. Il giovane esterno, l’anno scorso al Lamezia, sale di categoria e va in C, alla Vis Pesaro. E’ la stessa società marchigiana a comunicarlo, confermando i buoni rapporti con gli amaranto dopo le operazioni dell’anno scorso con Ejjaki e Giraudo. Il trasferimento è ovviamente in prestito.

Rosa Reggina 2022/23: l’elenco completo

PORTIERI

Colombi Simone (2025)

Ravaglia Federico (prestito)

Aglietti Tommaso (pluriennale non specificato)

DIFENSORI

Cionek Thiago (2023)

Camporese Michele (2025)

Dutu Eduard (prestito)

Gagliolo Riccardo (2024)

Loiacono Giuseppe (2024)

CENTROCAMPISTI



Agostinelli Vittorio (prestito)

Crisetig Lorenzo (2024)

Eijaki Yassin (2025)

Laribi Karim (2023)

Lombardi Alessandro (2025)

Obi Joel (2025)

Fabbian Giovanni (prestito)

Majer Zan (2024)

ESTERNI

Giraudo Federico (2025)

Liotti Daniele (2024)

Pierozzi Niccolò (prestito)

Ricci Federico (2024)

Canotto Luigi (prestito con obbligo di riscatto, 2024)

Cicerelli Emanuele (prestito con obbligo di riscatto)

Gianluca Di Chiara (2025)

Devid Eugene Bouah (pluriennale non specificato)

ATTACCANTI

Galabinov Andrey (2024)

Menez Jeremy (2023)

Rivas Rigoberto (2025)

Gabriele Gori (prestito, 2023)

Federico Santander (2024)

TOTALE CALCIATORI: 29, di cui 10 Under e 19 Over (limite di 18)