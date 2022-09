Calciomercato 2022, le pagelle delle big. Roma regina, milanesi ok: Juve, meglio il gioco o i giocatori?

1 Settembre 2022 20:00

Si chiude il calciomercato delle squadre di Serie A. Quale squadra ha migliorato maggiormente la propria rosa e chi invece poteva fare meglio?

Scattano le 20:00, si chiude il calciomercato estivo della Serie A 2022-2023. Settimane bollenti, non solo per le temperature estive, ma soprattutto per le tante trattative che hanno infiammato l’estate calcistica italiana. Un’estate che, mai come quest’anno, ha avuto il pallone come protagonista visto che ben 4 giornate si sono giocate con il calciomercato ancora aperto. Chiuso il periodo delle trattative (sono ancora attive le cessioni verso l’estero e il mercato degli svincolati) è ora di trarre le somme. Quale squadra ha operato in maniera migliore sul mercato? Chi è riuscita a rinforzarsi e chi invece appare indebolita? Di seguito l’analisi di StrettoWeb sul mercato delle big.

Roma – 8

La Roma è la regina del mercato. Non perché abbia comprato più calciatori delle altre o perché abbiamo speso di più, ma perché abbia aumentato considerevolmente il valore della propria rosa con un buon rapporto qualità prezzo. Dybala “la Joya” più preziosa, un giocatore di alto livello per puntare a un posto fra le prime 4 e fare la differenza in Europa League, affare a parametro zero. Belotti ottimo rimpiazzo di Abraham, anch’esso arrivato gratis. Matic porta esperienza e caratura europea, così come Wijnaldum appena rientrerà dall’infortunio (Camara acquisto degli ultimi giorni come back up). Un mercato che ha convinto anche Zaniolo a restare.

Napoli – 7.5

Goodbye a Insigne e Koulibaly, arrivederci a ‘Ciro’ Mertens, adieu a Fabian Ruiz. Cedere 4 pilastri e restare competitivi non è di certo semplice. Il Napoli però ha lavorato bene sul mercato con acquisti che non dovrebbero far rimpiangere le cessioni, il tutto con un occhio al bilancio. Kvaratskhelia è la rivelazione di inizio campionato, Raspadori e Simeone sono giovani alternative offensive a Osimhen blindato dalla corte dello United. Ndombele dal Tottenham un arrivo interessante, passato forse troppo in sordina. Kim avrà l’arduo compito di non far rimpiangere Koulibaly.

Juventus – 7.5

Dopo due quarti posti consecutivi a Torino si è scelto di operare con decisione sul mercato. Pogba e Di Maria sono due top player presi senza spendere un euro, non saranno al top delle rispettive carriere ma, se in forma e integri, sono tranquillamente due dei più forti calciatori del campionato. Perso Morata, è arrivato l’ex Napoli Arek Milik. Kostic al posto di Bernardeschi è un upgrade, così come Paredes per Arthur. In difesa Bremer e Gatti non dovranno far rimpiangere Chiellini e soprattutto De Ligt, agnello sacrificale del mercato estivo. Unico neo, la partenza di Dybala a parametro zero. Allegri ha alzato l’asticella degli obiettivi parlando di scudetto, un altro fallimento non sarà tollerato. La vera incognita resta la qualità del gioco: basterà aver alzato il livello degli interpreti per iniziare a vincere in maniera convincente?

Milan – 7

Operare sul mercato a Milano è stato difficile, anche per i Campioni d’Italia in carica. I rossoneri non hanno ceduto alcun big (a parte Kessiè a parametro zero) per finanziarsi il mercato, ma hanno spesso soppesato anche i centesimi in lunghe e serrate trattative per arrivare ai propri obiettivi. Qualcuno è sfumato (Botman, Renato Sanches), altri sono stati raggiunti. De Ketelaere ha le stigmate del campione, paragoni e applausi si sono sprecati in queste settimane. Origi riserva di lusso, Adli e Pobega giovani interessanti così come Thiaw e Vrancks. Sergiño Dest colpo last minute per sostituire Florenzi, magari da impiegare anche adattato sull’ala destra, reparto che mostra qualche lacuna.

Inter – 6

Come detto, operare sul mercato a Milano è stato difficile. Se il Milan ha dovuto contare i centesimi, l’Inter ha pensato più a vendere che a comprare. E sembra non esserci riuscita del tutto. La ventilata cessione di un big (Skriniar, Dumfries, Gosens) non è arrivata. Un bene per le ambizioni nerazzurre, un problema per le casse societarie. Qualche milione è stato racimolato da giovani come Pinamonti, Casadei e dai contratti risparmiati di Perisic e Sanchez. In entrata giovani interessanti come Asslani e Bellanova, l’esperienza di Mkhitaryan e Acerbi, Onana come futuro numero 1. Un po’ pochino. Il ritorno di Lukaku dal Chelsea a prezzo di saldo, a metà fra un pacco regalo da Londra e un miracolo di Marotta, blinda una sufficienza che non convince completamente i tifosi.

Le altre

Mercato importante per l’Atalanta dopo un anno di appannamento. Ederson, Lookman e alcuni giovani come Soppy e Hojlund hanno rinforzato la rosa con un occhio al futuro al netto di qualche cessione importante ma non dolorosa come quelle di Pessina, Freuler e Ilicic. Acquisti mirati per la Lazio. Provedel e Maximiano in porta, Romagnoli e Casale in difesa, Marcos Antonio a centrocampo, il giovane Cancellieri in attacco. Rosa svecchiata e sfoltita di esuberi o giocatori poco funzionali al modulo di Sarri che riesce a trattenere tutti i big.

Discorso simile per la Fiorentina. Commisso regala a Italiano Gollini fra i pali, Dodò in difesa, Barak e Mandragora a centrocampo e Jovic come punta di diamante. Sassuolo versione boutique di lusso. Cessioni pesanti quelle di Scamacca e Raspadori, sostituiti da Pinamonti e Alvarez.

Fra le piccole si sono messe in luce Monza e Salernitana con mercati importanti. Berlusconi non ha badato a spese: Cragno, Ranocchia, Pablo Mari, Sensi, Pessina, Petagna sono colpi importanti per la categoria. A Salerno si punta a una salvezza tranquilla: Piatek, Dia, Vilhena sono colpi di livello internazionale, Candreva porta esperienza, di qualità gli acquisti di Lovato e Maggiore. In conclusione, colpaccio del Lecce con Umtiti in prestito dal Barcellona.