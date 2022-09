30 Settembre 2022 11:46

Così in una nota l’Asd Siderno annuncia un nuovo colpo di mercato

“L’Asd Siderno 1911 annuncia un nuovo colpo di mercato che va ad infoltire qualitativamente la rosa: si tratta di Ramiro Martin Merani, attaccante italo-argentino classe 2002. In carriera ha vestito le maglie del Club Atlético y Biblioteca Unión Central, in Italia ha militato nell’Ardore in Prima Categoria e nella Paulese in Promozione sarda”.

