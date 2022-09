Calcio, nasce una nuova società sullo Stretto: è l’A.S.D. Virtus Messina

12 Settembre 2022 18:13

Nasce ufficialmente l’A.S.D. Virtus Messina, nuova società di calcio peloritana

“L’evoluzione del calcio in un mondo economicamente sofferente negli ultimi anni ha portato alla scomparsa di tante società, anche di società storiche e persino in categorie importanti. In controtendenza, un gruppo di appassionati messinesi ha deciso di andare in controtendenza ponendo le basi per la nascita di una nuova realtà. Una nuova società che sia ambiziosa ma che mira a creare tesa a creare un nuovo bacino per giovani che vogliano dedicarsi allo sport e crescere in un ambiente sano e leale, divertendosi insieme con l’obiettivo della “vittoria” e rispettando gli avversari nelle eventuali sconfitte. In quest’ottica nasce la società A.S.D. VIRTUS MESSINA“. Così, con questo comunicato, la nuova società peloritana si presenta alla città.

Il Direttore Generale Luca Metallo è stato tra i primi artefici a lanciare questa nuova importante avventura: “E’ da tempo che avevo in mente di costruire una società che portasse il nome Messina, essendo un innamorato dei miei colori (giallorossi) ed ho indicato persona che potessero spesare questo progetto…Tifosi come me del “MESSINA CALCIO”. Quindi, ci siamo dai un’identità ed abbiamo messo dentro un’organizzazione di tale nome. Abbiamo costruito già una squadra giovane che ho voluto affidare alle sapienti mani di mister Ingemi, persona preparata ed un gran signore. La squadra si allena sul campo del Gescal e sempre lì giocheremo il nostro primo Campionato di Terza Categoria. Il “nostro” progetto prevede un anno di assestamento, senza, però, togliere la possibilità di fare un campionato di buon livello.Intanto, stiamo cercando di ultimare l’organico effettuando degli stage serali. Infine, vorrei lanciare l’invito a contattarmi a chiunque sia intenzionato ad avvicinarsi a questa nuova e giovane realtà messinese”.

L’organico societario della Asd VIRTUS MESSINA è così composto:

Presidente : Andrea TRIPODO

: Andrea TRIPODO V. Presidente : Marco METALLO ed Antonio GIANNETTO

: Marco METALLO ed Antonio GIANNETTO Direttore Generale : Gianluca METALLO

: Gianluca METALLO Dirigenti : Giovanni MAISANO e Francesco CIONCOLINI

: Giovanni MAISANO e Francesco CIONCOLINI Segretari : Franklin MARINO ed Antonio GIANNETTO

: Franklin MARINO ed Antonio GIANNETTO Medico Sociale : Santino DI PERNA

: Santino DI PERNA Addetto Stampa : Paolo CRISAFI

: Paolo CRISAFI Fotografo: Michele DE DOMENICO

Staff Tecnico: