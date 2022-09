Calcio a 5, presentata ufficialmente la Polisportiva Futura | FOTO

18 Settembre 2022 15:13

La squadra della Polisportiva Futura, edizione 2022-2023, è stata presentata presso la sala consiliare del Comune di Motta San Giovanni. Alla presenza del Sindaco Giovanni Verduci e degli assessori Giusy Vacalebre e Enza Mallamaci, sono stati passati in rassegna tutti i calcettisti della Prima Squadra e tutti i ragazzi della Scuola Calcio della Futura. Giusy Vacalebre, assessore allo sport, ha sottolineato: “La Futura si distingue da 12 anni per i risultati conseguiti sul campo e per i valori trasmessi a tutti i ragazzi”. Il Sindaco Verduci ha evidenziato i progetti del Comune sugli impianti sportivi e sulla vicinanza alla società gialloblù: “Ho sempre seguito la Futura e sono sempre stato vicino ai dirigenti. Vanno fatti i complimenti al club per come sta gestendo il Pala Attinà e per tutte le migliorie apportate. A Motta San Giovanni è prevista la costruzione della nuova scuola media con una palestra e anche a Lazzaro sono iniziati i lavori per la costruzione di una Moderna palestra attigua alla scuola media. L’ attenzione sulle strutture sportive è stata e sarà sempre massima”.

Nino Mallamaci ha ringraziato l’Amministrazione e il Sindaco e ha sottolineato gli obiettivi della società per la nuova annata sportiva: “Sarà un anno nel quale vogliamo divertirci, . La politica societaria quella di un passo alla volta ha sempre contraddistinto la nostra società Ringraziamo l’Amministrazione Comunale che ci ha fornito una grossa mano di aiuto nel momento in cui ha reso agibile il Pala Attinà ed è sempre molto vicina alla Futura”. Il Sindaco e gli Assessori hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione sportiva, mentre il presidente Cogliandro ha consegnato le magliette ufficiali agli Assessori presenti. La presentazione di tutti i bambini della Scuola Calcio e dei componenti della prima squadra ha concluso una bellissima serata.