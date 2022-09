La Calabria è tra le prime regioni in Europa per obesità infantile

12 Settembre 2022 16:25

Calabria, risultati della nuova campagna provocatoria e di sensibilizzazione promossa dall’associazione europea sull’oicofobia della ristorazione regionale

“Nella Calabria oicofobica il menù per bambini sistematicamente proposto dalla quasi totalità della ristorazione prevede solo pessime patatine, non quelle della Sila Igt, scongelate e fritte in pessimi oli pseudo-vegetali e dubbie cotolette pre-impanate e surgelate nei supermercati globalizzati. Non c’è altro. Ecco perché la Calabria, tragicamente vittima e carnefice della sua oicofobia, non è sicuramente una terra per bambini”. Così il direttore di Otto Torri sullo Ionio, Lenin Montesanto, commentando i risultati della nuova campagna provocatoria e di sensibilizzazione promossa dall’associazione europea, con sede a Corigliano-Rossano (Cosenza), questa volta sull’oicofobia della ristorazione regionale.

“La Calabria- aggiunge – è tra le prime regioni in Europa per obesità infantile, purtroppo con la triste complicità di scuola, genitori e nonni che dovrebbero invece insegnare e tramandare altro, quanto meno a tavola“. L’evento sulla oicofobia partito a luglio scorso nella fabbrica di liquirizia Amarelli di Corigliano-Rossano, sostenuto da Enel Italia spa, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e con i patrocini, tra gli altri, della Regione Calabria, dell’Ambasciata di Spagna in Italia, dell’Accademia delle Belle arti di Roma, del ministero del Turismo e del ministero delle Politiche giovanili, si concluderà a fine ottobre alla presenza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e del presidente della giunta regionale spagnola dell’Andalusia Juan Manuel Moreno Bonilla.

“Combattere l’oicofobia a partire dalla ristorazione – afferma Montesanto – non significa soltanto fare educazione alimentare, che andrebbe imposta nelle nostre scuole, avvelenare di meno i bambini e ridurre il gravissimo rischio sovrappeso e obesità infantile. Significa soprattutto far girare l’economia locale, l’economia circolare. Significa privilegiare e premiare i produttori locali, soprattutto le piccole aziende di qualità dei territori. Significa incentivare la trasformazione delle materie prime di qualità di una delle regioni con la maggiore biodiversità d’Europa. Significa – conclude – generare reddito locale e regionale“.