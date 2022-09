Calabria, sport e divertimento a Fuscaldo con il tiro con l’arco | FOTO

20 Settembre 2022 11:13

Sport e divertimento a marina di Fuscaldo: il racconto della giornata

“Lo sport per tutti e a portata di tutti”, è lo slogan che ha caratterizzato la manifestazione sportiva del Tiro con L’arco che si è svolta domenica 18 Settembre sul lungomare di Fuscaldo. La Società Arcieri Club Lido, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Fuscaldo guidata dal Sindaco Giacomo Middea e dall’Assessore allo Sport Adriana Romundo, ha proposto ai giovani presenti quella che è la disciplina sportiva del tiro con l’arco. La società di Catanzaro Lido si è presentata alla comunità cittadina con il suo Vice Presidente Poerio Piterà Edoardo, che ha illustrato il mondo sportivo dell’arcieria a livello amatoriale prima e competitivo poi, nelle diverse divisioni associate. Il tecnico responsabile del settore giovanile della società Demasi Pasquale medaglia di bronzo olimpica ha illustrato ai presenti i diversi tipi di arco e il loro utilizzo.

La giornata è proseguita con dimostrazione dell’attività e prova dei presenti, conclusasi con la consegna di medaglie ricordo a tutti i partecipanti e due targhe ricordo all’amministrazione e all’assessorato allo sport del comune. Le parole dell’Assessore delegato sono state di plauso per l’iniziativa e soprattutto hanno evidenziato l’importanza dell’attività portata avanti dagli arcieri della cittadina Gorizia Novello e Quaglia Francesco. Alla manifestazione hanno partecipato anche i ragazzi plurimedagliati del settore giovanile, Francesco Poerio Piterà, Anastasia Poerio Piterà e Chiarella Vittoria Veneta. Ottima collaborazione sportiva e supporto all’evento da parte di Tolomeo Antonia che segue e supporta la società sportiva nell’organizzazione degli eventi. A fine giornata, come omaggio allo sport, il Vice Presidente Edoardo Poerio Piterà ha ringraziato per l’accoglienza l’amministrazione comunale, augurando ai ragazzi un cammino sportivo all’insegna di successi e soddisfazioni, sottolineando che dietro ad un minuto di podio c’è tanto lavoro dietro e tanti sacrifici. La manifestazione si è conclusa con l’ascolto dell’inno d’Italia.