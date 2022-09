Calabria, la solidarietà continua: partito carico verso l’Ucraina con beni di prima necessità

21 Settembre 2022 10:30

Si tratta del raccolto di donazioni provenienti dai Gruppi Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta presenti a Soverato, Monasterace, Catanzaro e le Sezioni di Siderno e Mammola

La solidarietà della Calabria non si ferma e continua con nuove opere di bene. Questa mattina è partito dal Polo Logistico Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta situato Soverato un carico di 10 pedane con alimenti, farmaci e presidi sanitari destinati alla popolazione ucraina che ha subito l’invasione delle truppe russe. Si tratta del raccolto di donazioni provenienti dai Gruppi di Soverato, Monasterace, Catanzaro e le Sezioni di Siderno e Mammola.

Una raccolta di beni di prima necessità per l’emergenza in Ucraina che dimostra il grande cuore della Calabria, un popolo che non dimentica di stare mai vicino a chi soffre.