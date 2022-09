Calabria, minaccia di morte e spinge a terra la madre: arrestato 32enne

21 Settembre 2022 09:13

Calabria: 32enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

Nella giornata del 19 settembre 2022, i militari della Stazione di Squillace traevano in arresto un uomo classe 1990 per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori.

Secondo la prospettazione accusatoria, il soggetto, con condotte reiterate e abituali, avrebbe sottoposto la madre a vessazioni continue, minacciandola, aggredendola verbalmente con minacce di morte ed ingiurie, svilendone quindi il ruolo di madre nonché spingendola a terra facendole urtare il braccio su un pezzo di vetro di un bicchiere che aveva rotto poco prima.

I Carabinieri della Stazione di Squillace, dapprima su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, notificavano all’uomo l’allontanamento urgente dalla casa familiare ma il soggetto in questione si rifiutava di firmare il predetto atto e successivamente si disponeva l’arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia

L’uomo è stato quindi tratto in arresto ed è stato tradotto presso il carcere di Catanzaro Siano.

Il procedimento pende ancora nella fase delle indagini preliminari.