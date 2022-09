Panico di fronte le coste della Calabria: 20enne litiga con la fidanzata e si lancia dalla nave da Crociera

16 Settembre 2022 11:25

Il protagonista è un dipendente dell’equipaggio della Msc Splendida che, dopo la tappa di Siracusa, si stava dirigendo verso il porto di Taranto

Un dipendente ventenne di una nave da crociera ha deciso di buttarsi in mare dopo aver litigato con la propria fidanzata. E’ quanto accaduto ad un membro dell’equipaggio della Msc Splendida che nella notte tra il 13 e 14 settembre stava viaggiando di fronte alla costa jonica della Calabria in direzione del porto di Taranto, dopo aver fatto tappa a Siracusa. L’allarme è stato immediato, qualche momento di panico si è avvertito tra colleghi e passeggeri, ma sono partite subito le operazioni per il soccorso con il battello d’emergenza.

Il giovane è comunque rimasto illeso: “il membro dell’equipaggio è stato recuperato con una manovra difficile, dato che, essendo accaduto di notte, non c’era luce e la nave ha dovuto girarsi e tornare indietro – spiegano fonti di Msc – ma tutto è andato a buon fine: la persona è stata recuperata in tempi molto brevi e sta bene. Tutte le operazioni si sono svolte come da protocollo e da programma”.